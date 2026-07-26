Holivudska glumica Šeron Stoun otkrila potresne detalje o svojoj porodici

Izvor: Youtube/CBS Sunday Morning

Glumica Šeron Stoun otkrila je mračne porodične tajne, ali i šta joj je rekla majka na samrti.

Holivudska ikona podijelila je traume iz djetinjstva, jer je rasla uz dedu koji je bio pedofil i svim ženama u porodici upropastio život.

"Mama je umrla nekoliko mjeseci prije nego što sam to podijelila sa javnošću, jer me uvijek preplave luda osjećanja kada ljudi umru. Malo bijesa i malo toga: "Ionako mi nisi trebala", znaš! Moja majka je bila urnebesna, ali mi je rekla strašne stvari. Rekla mi je: 'Udariću te u polni organ', vjerovatno 40 puta u poslednjih pet dana života. I kada je posljednja stvar koju ti majka kaže prije nego što umre: "Previše pričaš, tjeraš me da izvršim samoubistvo", a cijela soba se smije, pomisliš: teške riječi, mama! Ali takva je bila. Ta potpuna nesposobnost da pronađe nježnost i mir u sebi", rekla je glumica.

Vidi opis "Moj deda pedofil je zlostavljao mene i sestru": Potresna ispovijest Šeron Stoun Specijalista film, Šeron Stoun, Erik Roberts Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/CBS Sunday Morning Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/ The Hollywood Reporter Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube / Bib48_MovieClips Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Lorimar Film Entertainment / Sil / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Twitter/screenshot/chrissgardner Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 11 11 / 11

Ona se takođe prisjetila porodične traume i zlostavljanja njenog dede čija je i sama bila žrtva. Šeron je govorila o tome kako je njen deda bio nasilni zlostavljač i pedofil. Rekla je da nije bilo dana u životu njene majke da nije pretučena i priznala da je zlostavljao nju i njenu sestru kad su bile djevojčice.

"Mislim da je zlostavljanje razlog zašto su sve sestre moje mame poludjele. Svi su bili podvrgnuti liječenju od mentalnih problema. Bilo ih je pet, a samo je moja mama živjela duže od 50 godina. I imali su još nekoliko sestara koje su umrle u ranom djetinjstvu", rekla je ona.

Izvor: YouTube/screenshot/KNEKT Television Network

Glumica je zatim govorila o ličnom zlostavljanju koje je doživela od svog dede. U svojim memoarima opisala je kako je bila zaključana u sobi sa bakom i dedom i sestrom. U jednom delu, rekla je da je ušla u sobu kada se činilo da seksualno zlostavlja njenu sestru. I on je takođe seksualno zlostavljao Šeron.

"Pobjegla sam od njega kada sam imala pet ili šest godina, prije nego što je postao ozbiljno seksualno nasilan prema meni. Bila sam veoma snalažljivo dijete. Prošla sam kroz mnogo blaže zlostavljanje od drugih", rekla je ona.

Sharon Stone got emotional and broke down in tears while talking about her complicated relationship with her mother, revealing how her mother’s own childhood trauma and abuse led to years of resentment, jealousy, and emotional distance between them



She recalled having to…pic.twitter.com/hmIpeHtPZx — Killa (@KillaKreww)June 26, 2026

Stoun zna da je naljutila mnoge dijeljenjem porodičnih tajni, ali je spremna da plati cijenu. "Kada ste osoba koja prekida porodični lanac i otkriva porodične tajne, niko vas ne voli, zar ne? Tvoja porodica te ne voli, tvoji prijatelji ne znaju šta se dešava sa tobom. Ljudi samo misle da si lud i da nešto nije u redu sa tobom ", objasnila je ona.