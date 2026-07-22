Glumica Dajana Kruger otkrila s kojim legendarnim glumcem se nije slagala na snimanju epskog spektakla
Blokbaster „Odiseja“ hara svjetskim bioskopima, ali epsko ostvarenje su, još prije nego što je stiglo pred publiku, pratile brojne kontroverze.
Najviše polemika izazvala je Jelena Trojanska, koju u Nolanovoj verziji tumači Lupita Njongo. Mnogi, negodujući zbog njegove odluke, sa neskrivenom sjetom na društvenim mrežama prisjećaju se ko je u „Troji“ ovjekovječio to „lijepo lice koje je porinulo hiljadu brodova“ i pitaju se zašto Dajana Kruger nije mogla da ponovi čuvenu ulogu...
Otmica spartanske kraljice Jelene, najljepše žene u grčkoj mitologiji, poslužila je kao povod za Trojanski rat, glavnu temu „Ilijade“, a prvi Homerov ep ekranizovali su, između ostalih, i reditelj Volfgang Petersen.
U ostvarenju „Troja“ iz 2004. godine briljirali su Bred Pit kao Ahil, Orlando Blum u ulozi Parisa, kao i tada malo poznata Dajana Kruger, koju će veliki dio svijeta zauvijek pamtiti kao najautentičnije otjelotvorenje Jelene Trojanske.
"Odiseja" hara bioskopima, a sad otkrivena tajna "Troje": Ovaj glumac non-stop bio pijan, Jelena ga prezirala (Foto)
Lijepa njemačka glumica od tada je snimila čitav niz hvaljenih ostvarenja: Tarantinove „Prokletnike“, avanturističku sagu „Nacionalno blago“ sa Nikolasom Kejdžom, romantičnu dramu „Druga žena“ i mnoga druga. Okušala se u različitim žanrovima i na različitim jezicima, a 2017. godine dobila je i kansku Zlatnu palmu za najbolju žensku ulogu za film „Iz ništavila“.
Dijelila je kadar sa brojnim holivudskim zvijezdama, ali jedno iskustvo sa snimanja pomenute „Troje“ ostalo joj je u posebno neprijatnom sjećanju. Problem je nastao tokom snimanja scena sa legendarnim britanskim glumcem Piterom O’Tulom, koji je igrao kralja Prijama.Izvor: YouTube/Panos DKS
„Nije bio baš najprijatnija osoba. Jednostavno, bio je alkoholičar. Imao je svega dva dana snimanja i želio je da svi znaju da je on Piter O’Tul“, ispričala je Dajana Kruger, a prenose Far Out Magazine i Nova.
„Jedva je uspijevao da se popne uz stepenice. Snimali smo na lokaciji gdje je trebalo da pređe otprilike sto stepenika. Svi su mislili da će umrijeti na licu mjesta, a problem je pravila i temperatura od 49 stepeni Celzijusa. Bio je veoma star i veoma pijan.“