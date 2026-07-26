"Pravio mi je stotinu neprijatnosti pa klekne i izvinjava se": Mira Banjac otkrila drugu stranu Bate Stojkovića

Mira Banjac govorila je o ulozi Danice u filmu "Balkanski špijun" i otkrila da joj je Bata Stojković tokom snimanja pravio neprijatnosti, a potom se izvinjavao cvećem.

Izvor: Youtube/Calimi

Jedan od najznačajnijih filmova domaće kinematografije, „Balkanski špijun“, snimljen je prije više od četiri decenije prema djelu Dušana Kovačevića. Ova crna komedija ostala je upamćena po britkom humoru, snažnoj društvenoj kritici i glumačkoj postavi koju su činili Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Bora Todorović, Sonja Savić i Zvonko Lepetić.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma „Balkanski špijun“:

U središtu priče nalazi se Ilija Čvorović, čovjek kojeg sumnjičavost i strah od navodnih neprijatelja postepeno odvode u potpunu paranoju. Ulogu Ilije maestralno je odigrao Bata Stojković, dok je njegovu suprugu Danicu tumačila Mira Banjac.

Nije očekivala da će dobiti ulogu Danice

Mira Banjac svojevremeno je priznala da je bila iznenađena kada joj je ponuđena uloga, jer je Danicu u pozorišnoj verziji već uspješno igrala Branka Petrić.

„Nisam očekivala da ću dobiti tu ulogu, jer je Branka Petrić to već fenomenalno igrala u pozorištu. Vjerovatno su mi je dali jer sam mala, pa nisam mogla da pojedem Batu. Bila sam srećna što sam našla svoje mjesto u tom filmu, koji je u mojoj karijeri zapisan crvenim slovima“, kaže Mira.

Uprkos početnoj nevjerici, njena Danica postala je jedan od najupečatljivijih ženskih likova u domaćem filmu. Mirna, brižna i odana supruga pokušava da se izbori sa Ilijinom sve većom opsesijom, dok se porodični život pretvara u niz apsurdnih i dramatičnih situacija.

Na snimanju su se često sukobljavali

Iako je Batu Stojkovića izuzetno cijenila i voljela, Mira Banjac otkrila je da njihov odnos tokom snimanja nije uvijek bio jednostavan. Slavni glumac umio je da bude zahtjevan i temperamentan, zbog čega su među njima povremeno izbijale nesuglasice.

„Jao, ne pitajte. Tokom snimanja mi je napravio stotinu neprijatnosti, ne želim ni da pričam o njima. Ali na kraju klekne, poljubi mi ruku, donese veliku korpu cvijeća, čokoladu. Batu ko je volio, volio ga je. Na takve je prosipao svoju ljubav“, objašnjava Mira.

Vidi opis "Pravio mi je stotinu neprijatnosti pa klekne i izvinjava se": Mira Banjac otkrila drugu stranu Bate Stojkovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube /printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD



