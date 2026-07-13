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Desingerica zamalo pao s bine u Herceg Novom: Sipao pivo po publici i završio u otocima, ekskluzivni snimak (Video)

Desingerica zamalo pao s bine u Herceg Novom: Sipao pivo po publici i završio u otocima, ekskluzivni snimak (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
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Dragomir Despić Desingerica je nakon nastupa, prema riječima našeg reportera koji je bio na bini, jedva hodao i bio sav u modricama

Desingerica zamalo pao s bine u Herceg Novom Izvor: MONDO

Reper Dragomir Despić Desingerica je jedan od najtraženijih izvođača trenutno u Crnoj Gori, a pred nastup u Herceg Novom je za MONDO otkrio pikanterije sa snimanja Pinkovih zvezda.

Desingerica nije štedio Zoricu Brunclik zbog jednog postupka, otkrio da se napio na snimanju novog spota, ali i dozvolio snimanje nastupa koji je publika željno iščekivala.

U početku smo zabilježili trenutak koji je "okosnica" njegovih nastupa - polivanje publike pivom:

Pogledajte

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Desingerica sipa pivo po publici: Despic napravio haos u Herceg Novom
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 A, potom i trenutak kada je zamalo pao s bine!

Desigerica je želio da se približi publici i digao nogu na monitor, koji se potom okrenuo i pao mu na nogu. Desingerica je protresao nogu, a posle par sekundi prišao našem reporteru koji je snimio ogroman otok.

Pogledajte:

@mondo.zabavaDesingerica umalo pao sa bine i povredio nogu 🎥 | Mondo#mondoportal#mondozabava#desingerica♬ original sound - Mondo Zabava

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Tagovi

desingerica nastup pad

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