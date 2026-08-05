Hrvatski reprezentativac Luka Modrić i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko zajedno će na Jadranu napraviti hotel. Biće to jedinstven projekat kakav se na Balkanu rijetko viđa.

Izvor: Profimedia

Na jadranskoj obali, nedaleko od Neuma i u blizini granice sa Hrvatskom, planirana je izgradnja luksuznog turističkog kompleksa "Tri sestrice", čija se vrijednost procjenjuje na oko 920 miliona evra. Riječ je o jednom od najvećih projekata ovog tipa u regionu, a među investitorima su se našla i poznata fudbalska imena - Luka Modrić i Edin Džeko.

Prema navodima hrvatskih medija, Modrić je već kupio jednu parcelu u budućem rizortu, koji će se nalaziti svega desetak kilometara od hrvatske granice. Njegovo uključivanje, kako se navodi, dodatno je podiglo interesovanje za čitav projekat, piše "Večernji list". U njega je uključen i Edin Džeko, koji je zajedno sa investitorom Vićencom Blagaićem već obilazio lokaciju na kojoj će kompleks biti izgrađen, iako nije poznato koliki je njegov finansijski udio.

Na prostoru predviđenom za gradnju godinama su rješavani infrastrukturni i imovinsko-pravni problemi kako bi projekat mogao da bude realizovan. Budući turistički centar prostiraće se na oko 260 hektara, neposredno uz jadransku magistralu kojom svake godine prolaze milioni turista.

Plan predviđa izgradnju sedam luksuznih hotela sa približno 400 smještajnih jedinica, oko 500 apartmana, marine za jahte, golf terena, restorana, barova, prodavnica, muzeja, galerija, sportskih sadržaja i popularnog "bič" kluba. Posebnu pažnju privlači golf kompleks, za koji je rezervisano više od 200 hektara zemljišta.

Kompleks koji rade Modrić i Džeko Izvor: YouTube/@BiznisInfovideos

Prva faza projekta obuhvatiće izgradnju dva hotela, luksuznih vila i apartmana, manje marine i "bič" kluba. Tačan rok završetka još nije objavljen, ali investitori očekuju da će radovi, kada počnu u punom obimu, napredovati planiranom dinamikom.

Ukoliko bude realizovan prema najavljenim planovima, kompleks "Tri sestrice" mogao bi da postane jedno od najluksuznijih turističkih odredišta na Jadranu i potpuno promijeni izgled tog dijela obale.

(MONDO)