Prema zvaničnom rasporedu Senata, saslušanje počinje u 10 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu, odnosno u 16 časova po vremenu u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Piter Mekoj, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za novog ambasadora SAD u Crnoj Gori, danas će se pojaviti pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, gdje će biti održano saslušanje u okviru procesa potvrđivanja njegove nominacije, prenosi Pobjeda.

Prema zvaničnom rasporedu Senata, saslušanje počinje u 10 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu, odnosno u 16 časova po vremenu u Crnoj Gori.

Nominaciju Pitera Mekoja Bijela kuća uputila je Senatu 1. juna, predlažući ga za funkciju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Današnje saslušanje predstavlja jednu od ključnih faza u postupku potvrđivanja, ali konačna odluka još nije donesena. Nakon razmatranja u Odboru za spoljne poslove, o njegovoj kandidaturi glasaće kompletan sastav Senata.

Mekoj je pravnik i član Republikanske stranke iz Južne Karoline. Funkciju saveznog tužioca za Distrikt Južne Karoline obavljao je od marta 2020. do februara 2021. godine, dok je prethodno gotovo deceniju bio poslanik u Predstavničkom domu te savezne države. Tokom karijere radio je i kao advokat i tužilac.

Diplomirao je istoriju i religijske studije na koledžu Hampden–Sidni, a diplomu doktora prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Ridžent, piše Pobjeda.

Ukoliko njegova nominacija dobije podršku Senata, Mekoj će preuzeti dužnost ambasadora SAD u Podgorici. Njegov mandat dolazi u periodu u kojem su u fokusu jačanje bilateralnih odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, saradnja u okviru NATO-a, kao i nastavak podrške evropskom putu Crne Gore.