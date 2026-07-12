"Niko mi osim Viki nije čestitao": Desingerica razočaran kolegama iz Pinkovih zvezda, iznenadio priznanjem o JK

Desingerica se nalazi u Crnoj Gori gdje vrijedno nastupa, a govorio je o ljetnjoj sezoni i pobjedniku Pinkovih zvezda, pa pomenuo i Karleušu.

Izvor: Pink printscreen

Nakon što je njegov kandidat Stefan Cekić pobijedio u „Pinkovim zvijezdama“, Dragomir Despić Desingerica otputovao je u Crnu Goru, gdje ga tokom ljeta očekuju brojni nastupi.

Kako je rekao u emisiji „Premijera – Vikend specijal“, očekuje uspješnu sezonu na crnogorskom primorju.

„Jako sam umoran, iskreno, baš se radi, ali dobro, mora tako. Imam dobru ekipu ovdje“, rekao je Desingerica, osvrćući se na nastupe koje ga očekuju u Crnoj Gori.

Desingerica je kazao da očekuje još jednu uspješnu ljetnju sezonu u Crnoj Gori, gdje već petu godinu zaredom nastupa tokom ljeta.

„Mislim da će ove godine biti bomba sezona. Meni je uvijek tako, a ljetnju sezonu evo petu godinu zaredom radim ovdje i super mi je. Moram da kažem da ja uživam ovdje“, rekao je on.

Osvrnuo se i na komentare da su njegovi nastupi skandalozni.

„Ljudi stalno komentarišu, ali eto, ja šišam ljude, pravim od njih momke i, iskreno, oni zbog mene uštede, jer je šišanje danas skupo“, rekao je Desingerica.

Na pitanje da li bi njegovi nastupi bili jednako posjećeni da nema tih poteza po kojima je prepoznatljiv, odgovorio je:

„Svako od nas dobije svojih pet minuta i svako treba da ih iskoristi. Ja se nastupu posvetim maksimalno.“

Otkrio je i da njegova supruga Nevena trenutno nije s njim u Budvi.

„Nevena je kod kuće, čuva našu ćerku, a njih dvije povremeno dolaze ovdje“, kazao je.

Govoreći o pobjedniku „Pinkovih zvijezda“ Stefanu Cekiću, Desingerica je istakao da je od početka vjerovao u njegov uspjeh.

„On je meni od starta bio favorit i pobjednik. Onda je Đole dao gas i oni su bili favoriti, pa su pokušali da poraze Stefana, ali nijesu uspjeli. Niko mi nije čestitao osim Viki. Ona se radovala kao da je pobijedio njen takmičar. Nijesam bio ljut na njih, samo razočaran, ali dobro, to je na njima. Glasovi su rekli sve“, rekao je.

Dodao je da mu je učešće u muzičkom takmičenju donijelo i novu publiku.

„Naravno da jeste. Ljudi su me upoznali na drugačiji način i ponosan sam na sve ljude koji su živjeli sa kandidatima. Viki je bila oduševljena navijanjem, a to je najbitnije. Ko se ljuti – tutifruti. Iskreno, ne bih volio da dođe do promjena u žiriju, jer je svako tu s razlogom.“

Na kraju je pohvalio nove pjesme Jelene Karleuše.

„Moram da pomenem Jelenu i mnogo mi je drago zbog njenih pjesama. Sjajne su i drago mi je što se vratila nakon pauze. Rado ću otići na njen nastup ovdje ako mi vrijeme dozvoli, a može i ona na moj“, poručio je Desingerica iz Budve.