On je ukazao i na to da je informacija o slučaju prvo saopštena javnosti, prije nego što je zvanično obaviješten o ishodu postupka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević oglasio se nakon što je policija identifikovala i uhapsila osobu osumnjičenu da mu je uputila prijeteće pismo, zahvalivši službenicima Uprave policije koji su učestvovali u rasvjetljavanju slučaja, prenosi CdM.

Kako je naveo, posebno cijeni profesionalan odnos policijskih službenika sa kojima je bio u kontaktu, ali i onih koji su radili na identifikaciji osumnjičenog i preduzimali mjere kako bi zaštitili njega i njegovu porodicu.

„Ovi ljudi, koji rade u nevjerovatno teškim uslovima, pokazali su najveći stepen ljubaznosti i profesionalizma. Isto se ne bi moglo reći za menadžment.

No, tek smo na pola puta. Koliko sam razumio, dokazi protiv navedenog lica su prilično čvrsti, ali ostaje da vidimo šta će se desiti pred sudom. Neke informacije o licu danas neću iznositi, a vjerujem i da će poseban akcenat biti stavljen na njegovu motivaciju da počni navedeno krivično djelo”, kazao je Zirojević.

On je ukazao i na to da je informacija o slučaju prvo saopštena javnosti, prije nego što je zvanično obaviješten o ishodu postupka.

„Jedna je stvar interesantna – PR tim Uprave policije je poslao saopštenje medijima i ono je objavljeno prije nego što je službenik koji je dužio predmet (maksimalno ljubazan i profesionalan) od gomile posla koja mu je svakodnevno natovarena i uspio da me obavijesti o ishodu. Ova činjenica negdje govori i o potrebi za samoreklamerstvom magistra Šćepanovića kako nešto radi, dok mu pred nosom padaju glave tridesetogodišnjih mladića.

P.S. Još uvijek čekam odgovor na pitanje postavljeno shodno odredbama Poslovnika Skupštine i Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane”, kazao je Zirojević.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je uhapšen R.V. (64) iz Podgorice, koji se sumnjiči da je poslao pismo Nikoli Zirojeviću. Prema navodima policije, Zirojević je pozvan u službene prostorije radi davanja izjave, kada je obrazložio zbog čega smatra da se sadržaj pisma odnosi na njega i zbog čega se osjeća ugroženo, piše CdM.