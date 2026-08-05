Dron opremljen eksplozivom uočen je blizu ukrajinskog teretnog aviona na njemačkom aerodromu Lajpcig. Letovi su suspendovani, a policija istražuje incident koji je potvrdio i NATO.

Izvor: x/Maks_NAFO_FELLA

Bespilotna letjelica uočena je tokom noći blizu ukrajinskog aviona na njemačkom aerodromu Lajpcig/Hale, potvrdio je NATO, nakon što su suspendovani letovi zbog bezbjednosnog incidenta. Prema bezbjednosnim izvorima, dron je bio opremljen eksplozivom i detonatorom, i nalazio se vrlo blizu ukrajinskog teretnog aviona marke Antonov.

Nekoliko aviona, uključujući i jedan putnički, preusmjereno je nakon što je uočen neidentifikovani leteći objekat i nakon što je na ovom aerodromu u istočnoj Njemačkoj pronađen sumnjiv predmet.

Severni dio aerodroma je nastavio sa radom rano u sredu, dok je južni dio i dalje zatvoren jer su istrage u toku. Sumnjiv predmet je pronađen blizu južne piste te ga je pregledala policija, koja je koristila robota za uklanjanje eksplozivnih naprava. Policija trenutno istražuje da li postoji povezanost između neidentifikovanog letećeg objekta i sumnjivog predmeta. Nema neposredne opasnosti, izjavio je portparol policije.

❗️ A drone with explosives and a detonator was found on the ground at Leipzig Airport at night. The drone was near a Ukrainian Antonov cargo plane, which caused the airport to temporarily suspend operations, - Bild



After the incident, one cargo plane was forced to re-land.…pic.twitter.com/4T6ZGmMXJh — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA)August 5, 2026

Strateški značaj aerodroma

Smješten u istočnom dijelu zemlje, aerodrom Lajpcig/Hale igra centralnu ulogu u prevozu vojne opreme, posebno njemačke vojske i saveznika iz NATO-a, a služi i kao baza za flotu ukrajinske teretne avio-kompanije Antonov Airlines. Ovaj regionalni aerodrom je takođe dom evropskog sortirnog centra DHL Express-a, podružnice njemačke poštanske službe Deutsche Post.

Prethodni incidenti

Ovo nisu prvi slučajevi ugrožavanja bezbednosti na ovom aerodromu tokom poslednjih mjeseci: