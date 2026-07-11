Supruga Slobe Vasića presjekla nakon 15 godina: Jelena donijela odluku i oglasila se na društvenim mrežama

Jelena Vasić, supruga pjevača Slobe Vasića, ponovo se posvetila trčanju kako bi dovela liniju do savršenstva.

Izvor: Kurir

Supruga pjevača Slobe Vasića, Jelena Vasić, veoma je aktivna na Instagramu gdje sa pratiocima redovno dijeli detalje iz privatnog života.

Bivša misica sada se oglasila na ovoj društvenoj mreži i otkrila da je odlučila da okrene novi list. Naime, Jelena se nakon punih 15 godina vratila svojoj staroj navici, trčanju, kako bi ovog ljeta dovela liniju do savršenstva, što je naišlo na oduševljenje njenih pratilaca.

Podsjetimo, nakon hospitalizacije i turbulentnog perioda, Sloba Vasić priznao je da mu je supruga bila najveća podrška.

„Ja sam njoj mnogo zahvalan. To je osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu da se zahvalim. Bila je sve vrijeme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga, svoju kliniku u kojoj radi, dijete i svakodnevne obaveze. Bukvalno je sve palo na nju i u tom trenutku bila je veoma hrabra. Sada je situacija takva da ja moram više da budem uz nju. Sada je njoj potrebna podrška.

Ovo je možda do sada za nju bio najveći medijski udar i nekako se prvi put našla u takvom centru pažnje, gdje bi trebalo da ja budem uz nju. Bio sam u izolaciji šest-sedam dana i nijesam mogao da joj pružim podršku na taj način, ali sve ćemo nadoknaditi. Ovo je zapravo samo novi početak i idemo dalje“, ispričao je Sloba