logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Supruga Slobe Vasića presjekla nakon 15 godina: Jelena donijela odluku i oglasila se na društvenim mrežama

Supruga Slobe Vasića presjekla nakon 15 godina: Jelena donijela odluku i oglasila se na društvenim mrežama

Autor Ana Živančević
0

Jelena Vasić, supruga pjevača Slobe Vasića, ponovo se posvetila trčanju kako bi dovela liniju do savršenstva.

Supruga Slobe Vasića presjekla nakon 15 godina: Jelena donijela odluku i oglasila se na društvenim m Izvor: Kurir

Supruga pjevača Slobe Vasića, Jelena Vasić, veoma je aktivna na Instagramu gdje sa pratiocima redovno dijeli detalje iz privatnog života.

Bivša misica sada se oglasila na ovoj društvenoj mreži i otkrila da je odlučila da okrene novi list. Naime, Jelena se nakon punih 15 godina vratila svojoj staroj navici, trčanju, kako bi ovog ljeta dovela liniju do savršenstva, što je naišlo na oduševljenje njenih pratilaca.

Podsjetimo, nakon hospitalizacije i turbulentnog perioda, Sloba Vasić priznao je da mu je supruga bila najveća podrška.

„Ja sam njoj mnogo zahvalan. To je osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu da se zahvalim. Bila je sve vrijeme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga, svoju kliniku u kojoj radi, dijete i svakodnevne obaveze. Bukvalno je sve palo na nju i u tom trenutku bila je veoma hrabra. Sada je situacija takva da ja moram više da budem uz nju. Sada je njoj potrebna podrška.

Ovo je možda do sada za nju bio najveći medijski udar i nekako se prvi put našla u takvom centru pažnje, gdje bi trebalo da ja budem uz nju. Bio sam u izolaciji šest-sedam dana i nijesam mogao da joj pružim podršku na taj način, ali sve ćemo nadoknaditi. Ovo je zapravo samo novi početak i idemo dalje“, ispričao je Sloba

Možda ce vas zanimati

Tagovi

jelena vasić sloba vasić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ