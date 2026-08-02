Partizan je u četvrtak domaćin u Humskoj gdje će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv Tobola. Klub iz Kazahstana u Beograd stiže jači za novo pojačanje.

Izvor: MN Press

Tobol je uoči dvomeča sa Partizanom odlučio da pojača konkurenciju u napadu. Kazahstanski klub zvanično je predstavio Vitalija Lisakoviča, iskusnog reprezentativca Bjelorusije, koji bi uskoro mogao da debituje protiv crno-bijelih.

Lisakovič u Tobol stiže iz Torpeda Žodina, a tokom karijere nosio je i dresove Lokomotive iz Moskve, Rubina iz Kazanja i Celja. Jedan period proveo je i u zagrebačkom Dinamu, ali se tamo nije izborio za značajniju minutažu. Za reprezentaciju Bjelorusije odigrao je 28 utakmica i postigao sedam golova.

Njegov dolazak nije slučajnost. Trener Tobola Miroslav Romaščenko poslije dvomeča sa litvanskim Panevežisom otvoreno je govorio o problemima koje njegov tim ima u završnici akcija. Istakao je da ekipi nedostaju mirnoća i sigurnost pred golom rivala, pa se očekuje da upravo Lisakovič donese kvalitet više u napadu.

Kazahstanski predstavnik do trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu stigao je mnogo teže nego što se očekivalo. Poslije dva neizvjesna meča protiv Panevežisa pitanje pobjednika riješeno je tek izvođenjem penala, nakon čega je Tobol izborio duel sa Partizanom. Iako je Tobol u međuvremenu odigrao prvenstveni susret protiv Ordabasija, nije realno očekivati da Lisakovič odmah dobije veliku minutažu. Ipak, očekuje se da će biti među kandidatima za sastav u prvom meču protiv Partizana, koji će biti odigran u Humskoj.