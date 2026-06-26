"Ljekarima sam rekao da želim da ostanem u Lazi": Sloba Vasić otkrio detalje razgovora, pa pokazao gdje se sada nalazi

Pjevač Sloba Vasić se nakon turbulentnog perioda oglasio sa nove lokacije.

Izvor: Ilija Ilić

Folk pjevač Sloba Vasić bio je hospitalizovan nakon što je napravio scenu u avionu, pa skinut sa leta, a boravio je potom u ustanovi "Laza Lazarević".

On se po puštanju sa odeljenja psihijatrije vratio nastupima, a na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa primorja, te istakao šta mu je potrebno.

"Meni treba kap tišine, pogled preko plavog mora" napisao je kratko Sloba Vasić.

Izvor: Instagram/slobavasic_official

Na nedavno pitanje kada je otišao na kliniku "Laza Lazarević" šta je osoblju rekao, Sloba je naveo:

"Rekao sam kako se trenutno osjećam, da se osjećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želio da ostanem, da "iskuliram nekoliko dana", da se odvojim od telefona i od javnosti."

"Htio sam da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko rešenje za to moje trenutno stanje" dodao je za "Blic" Vasić tom prilikom.

"Supruga je bila uz mene sve vrijeme"

Sloba je, inače, otvoreno pričao koliko je zahvalan supruzi na ponašanju u teškom periodu.

"Ja sam njoj mnogo zahvalan. To je ovaj osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu zapravo da se zahvalim. Bila je sve vrijeme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga svoju kliniku u kojoj radi, dijete i svakodnevne obaveze. Bukvalno sve je palo na nju i u tom momentu je bila jako hrabra. Sad je ona situacija gdje ja moram da budem malo uz nju više. Sad njoj treba podrška. Ovo je možda do sada za nju najveći medijski udarac i nekako se ona tu prvi put našla u takvom centru pažnje gdje bi trebalo da budem ja uz nju. Bio sam u izolaciji 6-7 dana. I onda nisam mogao ja da joj pružim podršku sa te strane, ali nadoknadićemo sve. Ovo je zapravo samo jedan novi početak i idemo dalje" pričao je Sloba.

(Blic, MONDO)