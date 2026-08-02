Radulović je naveo da je tegljač od ključnog značaja za sigurno uplovljavanje i isplovljavanje brodova, kao i za bržu reakciju nadležnih službi u slučaju pomorskih nezgoda ili drugih hitnih situacija.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar pomorstva Filip Radulović saopštio je da je predloženo sprovođenje zajedničke javne nabavke novog tegljača (remorkera) za potrebe Bokokotorskog zaliva, s ciljem unapređenja sigurnosti pomorskog saobraćaja, efikasnijeg odgovora u vanrednim situacijama i bolje zaštite morske sredine. Ovaj prijedlog dio je postupka koji bi trebalo da bude sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Radulović je naveo da je tegljač od ključnog značaja za sigurno uplovljavanje i isplovljavanje brodova, kao i za bržu reakciju nadležnih službi u slučaju pomorskih nezgoda ili drugih hitnih situacija.

„Ova investicija doprinosi jačanju sigurnosti pomorskog saobraćaja, očuvanju jednog od najvrijednijih prirodnih područja Crne Gore i unapređenju kapaciteta naših pomorskih službi“, poručio je Radulović u objavi na društvenoj mreži X.

Prema informacijama Ministarstva pomorstva, zajedničku javnu nabavku trebalo bi da sprovede Uprava pomorske sigurnosti u ime novoformirane Lučke uprave, dok je za ovu investiciju Zakonom o budžetu za 2026. godinu planirana mogućnost kreditnog zaduženja do osam miliona eura.

Radulović je istakao da će realizacija ovog projekta doprinijeti stvaranju efikasnijeg, sigurnijeg i odgovornijeg sistema pomorskog saobraćaja, u interesu građana, privrede i zaštite životne sredine.