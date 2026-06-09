Sloba Vasić otkrio kakav haos je napravio na aerodromu: Otvorio dušu nakon liječenja u "Lazi" i uputio javni apel

Pjevač naglašava da nije sramota potražiti stručnu pomoć i ići kod psihoterapeuta.

Izvor: Kurir

Sloba Vasić je nedavno skinut sa leta jer je bio pod dejstvom alkohola, a potom je kako kaže, zbog lošeg stanja sam potražio pomoć najprije u VMA-a, a potom i u psihijatrijskoj ustanovi “Laza Lazarević”.

Nakon što nekoliko dana po izlasku iz klinike proveo sa porodicom, u razgovoru za domaće medije Sloba Vasić je sumirao utiske, ističući da je ova situacija svakom mogla da se desi.

"Ja sam hvala Bogu super, osjećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovjek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gdje sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u bijesu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osjetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gdje sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinijelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se osjeća loše. Moja žena je stomatolog, pa čovjeka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio", rekao je Sloba.

Kako kaže Sloba, anksioznost je nešto sa čim se on bori duže vrijeme, ne krijući da je više puta imao pančine napade.

"To nije najveća eskalacija same te anksioznosti. Ovo je samo bila jedna ružna situacija, koja je tu anksioznost, podigla na neku višu tačku. Ali generalno, dešavalo se meni mnogo puta da imam te panične napade i anksioznost. To i jeste, kao što ljudi kažu, moderna bolest ili bolest 21. vijeka. Svaki drugi čovjek se žali da ima problema sa anksioznošću. Živimo brzo, sve se odvija ubrzano. Krenimo samo od saobraćaja u Beogradu, često nailazimo na velike gužve, a i mi pjevači - težak je ovaj naš posao. Stalno smo na putu, radimo sa ljudima, gleda čovjek uvijek da ugodi svima. I onda iz toga ja mislim dođe do te anksioznosti. Gledaš uvijek da nekom drugom bude dobro. Da li će biti zadovoljan gazda? Da li će biti zadovoljni gosti? To je jedan samo primer kada je u pitanju posao. Ima tu još mnogo stvari koje privatno ovako čovjek može da veže za to. Težak posao, iako svi ono misle da je to lako. Svi kažu: 'Šta tebe briga, ti samo izađeš i pevaš.' Nije to baš tako. Čovjek u tom trenutku razmišlja o milion stvari. Da li je to uzrok svega, ne mogu da kažem da jeste. Ima tu i drugih stvari. Cijelo takmičenje moje je bilo burno, kao i svim drugim mojim kolegama koje su se takmičile, vjerovatno se sve to vremenom skupljalo i gomilalo i onda na kraju eskalira."

Pjevač naglašava da nije sramota potražiti stručnu pomoć i ići kod psihoterapeuta.

"Preporučujem to svima, ako imaju bilo kakav psihički problem ili je u pitanju alkohol ili bilo kakav drugi problem. To su doktori koji su naučeni kako to treba da se liječi, osoblje koje zna kako treba da se ponaša sa vama, tako da zbog toga te ustanove i postoje. Nije naravno, sramota."

"Trebalo mi je razbistrim glavu"

Na pitanje kada je otišao na kliniku “Laza Lazarević” šta im je rekao, kaže:

"Rekao sam kako se trenutno osjećam, da se osjećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želio da ostanem, da 'iskuliram nekoliko dana' da se odvojim od telefona i od javnosti, da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko rešenje za to moje trenutno stanje."

Sve je palo na suprugu Jelenu

Na suprugu Jelenu je naročito ponosan, jer se kako kaže, ponijela hrabro u situaciji koja ih je snašla.

"Ja sam njoj mnogo zahvalan. To je ovaj osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu zapravo da se zahvalim. Bila je sve vrijeme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga svoju kliniku u kojoj radi, dijete i svakodnevne obaveze. Bukvalno sve je palo na nju i u tom momentu je bila jako hrabra. Sad je ona situacija gdje ja moram da budem malo uz nju više. Sad njoj treba podrška. Ovo je možda do sada za nju najveći medijski udarac i nekako se ona tu prvi put našla u takvom centru pažnje gdje bi trebalo da budem ja uz nju. Bio sam u izolaciji 6-7 dana. I onda nisam mogao ja da joj pružim podršku sa te strane, ali nadoknadićemo sve. Ovo je zapravo samo jedan novi početak i idemo dalje."

Sa Jelenom ima ćerku za koju je jako vezan, te nam je otkrio kako su njoj objasnili situaciju da tata nije kod kuće nedelju dana.

"Ćerkica je jako vezana za mene kao i ja za nju. Takvi smo i supruga i ja, pa teško je objasniti djetetu koje ima pet godina, ali našao se neki način u smislu tata je na putu, pjeva, na taj način se pokušalo to zamaskirati jer nismo htjeli dijete da opterećujemo sa nekim stvarima koje su svakako prolazne. Nismo htjeli da djetetu stvaramo neki stres dodatni. Mada djeca su ta koja sve osjete, ne mora ni da im se kaže nekad, kroz emociju dožive sve, tako da ona je vjerovatno i osjetila sama, to je moj zaključak. Bože moj, nadoknadićemo, ja sam sada uz dijete, nije kraj svijeta tih šest dana."

Izvor: Blic/ Mondo