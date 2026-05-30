"Otišao sam da odmorim, bilo je ludilo": Sloba Vasić šokirao pričom o boravku u bolnici "Laza Lazarević

Pjevač Sloba Vasić otkrio da li se upoznao sa nekim tokom bolničkih dana, ali i prvi put ispričao šta je Saša Popović uradio za njega

Pjevač Sloba Vasić nedavno je prvi put detaljnije govorio o teškom životnom periodu i liječenju u Specijalnoj bolnici "Laza Lazarević".

Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, iskreno se osvrnuo na izazove sa kojima se suočavao, ali se prisjetio i svojih početaka na estradi, otkrivši do sada nepoznate detalje o pomoći koju mu je pružio pokojni direktor Grand Production, Saša Popović.

Vasić nije krio da je iza njega veoma turbulentan period, naglašavajući da mu je vrijeme provedeno u bolnici pomoglo da drugačije sagleda svoj život. Tokom razgovora sa voditeljkom osvrnuo se i na iskustvo boravka u toj ustanovi.

Na pitanje kakve utiske nosi iz bolnice, pjevač je odgovorio:

"Ludilo, bilo je ludilo. Malo se šalimo..."

Kada je voditeljka primijetila da mnogi požele da odu u takvu ustanovu kako bi se odmorili od svakodnevnih obaveza, Vasić je kroz smijeh dodao:

"Tako sam i ja, tako sam otišao."

Iako je tamo proveo određeno vrijeme, istakao je da nije stekao nova poznanstva.

"Bilo je tamo Spartanaca, ali nikoga nisam upoznao. Nisam stekao nove prijatelje", rekao je Vasić.

"Pitao je koliko ti treba"

Tokom emisije, Sloba se prisjetio i svojih estradnih početaka, kao i kupovine svoje prve nekretnine. Otkrio je da mu je u tom važnom životnom trenutku najveću podršku i finansijsku pomoć pružio Saša Popović.

Pjevač je podijelio anegdotu koju do sada nikada nije javno ispričao:

"Kada sam prvi put kupovao nekretninu, zafalio mi je novac. On me pozvao u kancelariju. To što sada pričam nijesam rekao ni u jednoj emisiji, niti bilo kome. Čovjek me pitao: 'Koliko ti fali?', a ja sam rekao: 'Toliko'. Otvorio je fioku, izbrojao novac i dao mi ga", prisjetio se Sloba Popovićeve nesebičnosti.