Tamara Kalinić je na venčanju izgovorila emotivan govor.

Izvor: Instagram printscreen/tamara

Venčanje influenserke Tamare Kalinić i njenog partnera biznismena Filipa Tieste, koje je danima bilo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, izgledalo je kao iz bajke.

Mladenci su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav u prelepom ambijentu jezera Komo, okruženi najbližim članovima porodice i prijateljima. Romantična atmosfera, pažljivo odabrani detalji i raskošna dekoracija učinili su da ovaj poseban dan izgleda gotovo filmski, zbog čega su fotografije sa ceremonije izazvale brojne reakcije javnosti.

Vidi opis "Pitao si da li bih se udala za tebe ako tačno pogodiš koji parfem nosim": Emotivni govor Tamare na venčanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: instagram/louis_pinault Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: instagram/enricodefinis Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: instagram/noordegroot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 7 / 7

Iako je ceremonija bila prošle subote, o ovom venčanju se i dalje u javnosti govori sa velikim žarom.

Posebno je veliku pažnju privukao Tamarin emotivan govor u kojem je otkrila svoje najdublje emocije prema partneru, prisetivši se njihovog prvog susreta:

"'Ne znam kako ćeš se izvući iz ovoga.' To mi je rekla bliska prijateljica, potpuno ozbiljna, čim smo se udaljile od tebe. Bilo je to tačno dvanaest sati nakon što smo se upoznali, kada si me pitao da li bih se udala za tebe ako tačno pogodiš koji parfem nosim. Rekla sam da. Nisam se dvoumila. Nisam pitala čak ni sestru. Pogodio si parfem (naravno da jesi) i tako smo, tehnički, pravno i duhovno, stigli do ovde. Ako ništa drugo, ja sam žena od reči", rekla je Tamara, pa nastavila:

"Niko ti ne kaže da to što ne razmišljaš može biti najiskrenija stvar koju si ikada uradio. Nisam razmišljala. Nisi razmišljao ni ti pre nego što si me pitao, što mi se previše sviđa, jer to znači da smo jedinu najbolju odluku u našim životima doneli intuitivno. A evo šta sam znala pre nego što sam išta znala: osećala sam se primećeno. Osećala sam se sigurno. Osećala sam se prijatno na način koji nije imao smisla nakon samo dvanaest sati – kao da te već poznajem, možda ne iz ovog života, ali negde, u nekom trenutku, mi smo ovo već prošli. Ono što sam videla, čisto da se zabeleži, bila je duga kosa, brada i muškarac koji je, iskreno, bio malo previše kul za mene. Pa ipak, u svetu koji funkcioniše skoro isključivo na tome da ljudi ne govore ono što misle i misle ono što ne govore, ti nikada, nijednom, nisi omanuo da razumeš tačno ko sam i šta mi je potrebno. Što je, u zavisnosti od toga kako gledam na stvar, ili duboko romantično ili blago sumnjivo."

Ona je potom pročitala svoje zavete:

"Zato, evo mojih obećanja tebi. Obećavam da ću komunicirati s tobom otvoreno, celim svojim srcem, čak i kada bi bilo mnogo lakše da ućutim i pustim te da pogađaš. Obećavam da ću te slušati. Obećavam da ću čuvati tvoja osećanja i negovati ovo što smo izgradili, a što je, više od svega, tim. Obećavam da ću ti čuvati leđa. Znaš šta to znači s mojom balkanskom krvlju. Znaš da umem da se borim, i boriću se za tvoju sreću.E sad, što se tiče tog tvog imidža. Ta opuštenost. Lanci. Kosa. Uske farmerke. Čizme sa štiklom od šest centimetara. Pala sam na sve to, a onda sam, polako, počela da viđam muškarca koji se krije iza svega toga. Velikodušan. Dobar. Pun ljubavi. Iskreno, skoro previše dobar da bi bio istinit. I taman kada sam bila spremna da prihvatim da sam na neki način dobila mušku premiju na lotou, uverio si me da si stvaran – jer izgubiš naočare za sunce otprilike svakih sedam dana, sa potpunim samopouzdanjem ljudima pogrešiš ime, i ne možeš da nađeš nijednu jedinu stvar koju tražiš čak i kada ti stoji pravo ispred nosa. Tako sam znala. Ipak si samo čovek. Čovek koga duboko voli"

Tamara je istakla da su tokom šest godina ljubavi imali brojne izazove.

"Šest godina. Šest kuća. Usponi, padovi, porodična slavlja, gubici u kojima smo sedeli zajedno, ruku pod ruku, nijednog trenutka sami. Nikada nisi otišao. Ljudi kažu 'u dobru i u zlu' kao frazu koju jednostavno moraju da izgovore, ali negde tokom tih šest godina i tih šest kuća, ja sam zapravo shvatila šta to zaista znači. Čak sam i smirila svoju narav, što, ako me poznaješ, nije mala stvar. Uradila sam to jer osoba koja stoji ispred mene zaslužuje samo najbolju verziju mene, i nameravam da provedem svaki dan našeg života trudeći se da budem ta žena. Hvala ti što me činiš boljom osobom. Nakon samo dvanaest sati, moja prijateljica mi je rekla da ne zna kako ću se izvući iz ovoga. Stojeći ovde i gledajući u tebe, konačno imam odgovor za nju. Nikada nisam ni pokušavala."

Izvor: Telegraf/ MONDO