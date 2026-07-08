Influenserka Tamara Kalinić u svom novom video otkrila je kako se osjećala pred vjenčanje sa Filipom Testom.

Izvor: Instagram/printscreen/tamara

Tamara Kalinić i Filip Testa imali su bajkovito vjenčanje u luksuznoj Vili Pizzo na obali jezera Komo u Italiji, koje je oduševilo javnost i ljubitelje mode širom svijeta. Raskošna ceremonija, romantična atmosfera i pažljivo osmišljeni detalji učinili su da njihov veliki dan izgleda kao iz bajke.

Nakon vjenčanja, Tamara je na društvenim mrežama objavila emotivan video u kojem je svojim pratiocima pokazala kako su tekle poslednje pripreme za najsvečaniji dan u njenom životu.

Pogledajte njihove fotografije:

Vidi opis Tamara Kalinić mislila da će se udati za Srbina: Prvi put pogovorila o vjenčanju, otac strijepio zbog Filipa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: instagram/louis_pinault Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: instagram/enricodefinis Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: instagram/noordegroot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 7 / 7

Tamara je otkrila da je njen suprug Filipo imao problem sa spavanjem, jer je bio pod stresom zbog pisanja bračnog zavjeta.

Takođe, četiri različita dizanjera su napravila četiri haljine za Tamaru, ali je sveukupno imala čak pet opcija. Takođe je otkrila da je proslava trajala tri dana.

Evo kako su tekle pripreme:

Vidi opis Tamara Kalinić mislila da će se udati za Srbina: Prvi put pogovorila o vjenčanju, otac strijepio zbog Filipa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Brak za mene je komunkacija, postavljanje granica i slušanje druge osobe. Ako ne slušaš, jednog dana ćeš se probuditi pored stranca i pitati se: 'Ko je ova osoba pored mene?'. To je nešto što bih voljela da zaobiđem, ako je moguće.

Upitana je i da li je njen otac nervozan pred veliko slavlje.

"Moj otac nikada ne bi priznao. On je toliko nervozan. Zbog njega imamo probu u petak tokom ručka, jer mora da vidi kako će me odvesti do oltara, gdje će sjesti i stajati. Moj otac je veoma studiozna osoba, jedna je od najobrazovanijih osoba koje znam", na šta se Filipo nadovezao:

"Rekao sam mu da je on najbitniji muškarac na vjenčanju posle mene", rekao je on.

"Razgovarali smo prije neki dan i Filipo ga je upitao: 'Tata, kako se osjećaš kada znaš da ću uzeti tvoju ćerku? Ti ćeš je dovesti i dati mi je i ona više nije tvoj problem'. On je rekao: 'Filipo, moja ćerka će uvijek biti moj problem. Vidjećeš kada budeš imao svoju djecu'", rekla je Tamara kroz osmijeh.

Tamara je otkrila da je odrastajući uvijek mislila da će se udati za Srbina, ipak njeno srce je pripalo Italijanu.

"Mislila san da ću se udati za Srbina, ali shvatila sam da ne biraš prijatelje ili partnera na osnovu toga odakle su. Biraš ih po tome kakvi su i kakva im je duša."