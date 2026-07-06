Naomi Kembel gošća na vjenčanju Tamare Kalinić: Druže se godinama, a sad zajedno plesale do kasno u noć

Vjenčanje Tamare Kalinić i Filippa Teste na jezeru Komo imalo je sve elemente svjetskog glamura, ali jedan detalj posebno je privukao pažnju.

Izvor: Instagram/TikTok//tamara

Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Testa na jezeru Komo imalo je sve elemente svjetskog glamura, ali jedan detalj posebno je privukao pažnju. Među brojnim zvanicama iz modne industrije, svijeta luksuza, biznisa i međunarodnog jet-seta, ceremoniji, a kasnije i velikom slavlju, prisustvovala je i Naomi Kembel.

Legendarna manekenka, modna ikona i jedna od najuticajnijih žena u istoriji modne industrije, bila je dio intimnog, ali izuzetno glamuroznog vjenčanja koje je Tamara organizovala u Vili Pizzo, jednoj od najljepših vila na obali jezera Komo.

Evo kako je izgledala mlada:

Dugogodišnje prijateljstvo

Prisustvo Naomi Kembel dodatno je potvrdilo koliko je Tamara godinama gradila ozbiljne veze u svjetskom modnom krugu, ali i koliko je njeno vjenčanje bilo događaj o kojem će se dugo pričati.

Nakon emotivne ceremonije, tokom koje je Tamara do mjesta vjenčanja stigla u pratnji oca, uslijedila je svečana večera, a potom se slavlje preselilo u unutrašnjost vile. Tada je elegantna ceremonija prerasla u pravu svjetsku žurku, u atmosferi koja je, prema komentarima prisutnih, bila jedna od najboljih na kojoj su bili.

Pogledajte snimak sa slavlja:

Pogledajte 00:05 Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić Izvor: Instagram/alisav/Printscreen Izvor: Instagram/alisav/Printscreen

Bend je tokom večeri svirao poznate svjetske hitove, a gosti su vrlo brzo napunili podijum. U jednom trenutku posebnu pažnju privukle su upravo Tamara i Naomi, koje su zajedno igrale i plesale do kasno u noć. Nasmijane, opuštene i vidno raspoložene, prepustile su se muzici, dok su ih gosti oduševljeno posmatrali i snimali atmosferu koja je ličila na scenu iz luksuznog modnog filma.

Prijateljstvo Tamare Kalinić i Naomi Kembel datira godinama unazad. Njih dvije su zajedno proslavile Novu godinu u Dubaiju što je ovekovječeno na društvenim mrežama:

Tamara je svojevremeno objavila i hit snimak sa slavnom Naomi Kembel, koji je privukao veliku pažnju:

Naomi je sa Tamarom snimila video zasnovan na dijalogu glavnih junakinja serije "Tračara", zbog čega su pratioci oduševljeno komentarisali obje ljepotice.

(Blic / MONDO)