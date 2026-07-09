"Stavio sam kamere po kući, plašim se paranormalnih aktivnosti": Reper priznao da se ima problem u svom domu

Vuk Mob, poznati reper, priznaje da mesječari svake noći, a sada je postavio kamere da zabilježi svoje noćne aktivnosti.

Izvor: Instagram/Printscreen/iamvukmob

Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, iznenadio je pratioce na društvenim mrežama priznanjem da se godinama bori sa mjesečarenjem, zbog čega je odlučio da postavi kamere po kući kako bi snimio šta radi dok spava.

Kako je ispričao, gotovo svake noći nesvjesno ustaje iz kreveta i pravi haos po kući, a pojedine situacije bile su, kako kaže, potpuno nevjerovatne.

"Imam nešto jako zanimljivo. Neki znaju, a neki možda ne, ja sam jako aktivan mjesečar. Svaku noć kad legnem da spavam, krene ozbiljna žurka po kući. Premiještam stvari po kući, sve što uhvatim ja pravim s*anja. Jednom su me uhvatili kako skačem po klaviru, polomio sam klavir. Preksinoć sam se probudio ispred kuće u dvorištu. Da skratim priču, jeziv sam mjesečar", rekao je on.

Kako bi saznao šta se tačno dešava tokom noći, riješio je da postavi sigurnosne kamere u svom domu.

"Došao sam na ideju da instaliram kamere po kući. Da ispratim svoje stanje, da vidim šta to radim noću. Jedino me plaši da ne vidim neke paranormalne stvari, selim se. Kamere su 360, prate kretanje, zvuk, imam mikrofon. Ako bude nešto zanimljivo, kačim to sutra na TikTok. Kreće moj mjesečarski rijaliti", ispričao je Vuk Mob.

Inače, Vuk Mob se osvrnuo i na brojne komentare o svom bogatstvu i luksuznom životu, ističući da je dio imovine naslijedio, ali da je mnogo toga stekao sopstvenim radom.

"Nažalost ili na nečiju sreću, mi živimo na Balkanu. Svi znamo kakav je balkanski mentalitet. Kod nas će ti sve oprostiti osim uspjeha. Samim tim meni je moj pokojni otac rekao jednu stvar. Dok te mrze dobro je. Onog trenutka kad krenu da te žale, kupi konopac šuma i objesi se. Jer to je najgori mogući momenat u životu. Ja sam na to navikao i ja te ljude nijednog trenutka ne osuđujem, niti ih mrzim zbog toga. Ja sam tu da postojim, a oni su tu da me komentarišu. Jer mrzjeti nekoga, za to je potrebno jako puno energije i mnogo crpiš sebe mrzeći nekoga. A ja takvu energiju ne želim uopšte da projektujem ni na koga. Ko me god vidi uživo, ja se svakim porazgovaram, popričam, nasmijem se kao da ga znam 100 godina i onda pravim neku razliku između tog interneta", priča Vuk.

Njemu je još jedan od izvora prihoda izdavanje nekretnina, koje je davnih dana sebi obezbijedio.

"Pored novca od muzike imam i nešto privatnih nekretnina i to se sve izdajem. Davao sam ja ranije izjave u kojima sam rekao da volim malo da isprovociram narod, pa ja to malo više napumpam i onda ode predaleko. Ali ako ćemo realno da pričamo, nemam ni previše, ni premalo, imam jedan najnormalniji život", rekao je on.

Izvor: Telegraf/ MONDO