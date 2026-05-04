Poznati reper ima vilu od 740 kvadrata, a spava na kauču u dnevnoj sobi: Pohvalio se kućom od milion € i velikim bazenom

Vuk Mob posjeduje velepnu vilu u Beogradu, a od smrti oca ne spava u spavaćoj sobi.

Izvor: Instagram/Printscreen/iamvukmob

Reper i pjevač Vukadin Gojković, poznatiji u javnosti kao Vuk Mob, vlasnik je impozantne porodične vile u Beogradu za koju se priča da vrijedi nevjerovatnih milion eura. Njegov dom od 740 kvadratnih metara predstavlja pravi mali raj na zemlji, a reper nerijetko ističe da su nekretnine najveće zlato i najbolja investicija.

Ova trospratnica je opasana visokom ogradom i tujama, te Vuku i njegovoj porodici pruža maksimalnu privatnost. U besprekorno sređenom dvorištu nalaze se veliki bazen, ljetnjikovac, ljuljaška, ljetnja kuhinja, kao i kućica za psa, dok je sad na društvenim mrežama pokazao da je otvorio sezonu kupanja na bazenu, te pozirao razgolićen pored istog.

Reper i te kako voli da provodi vrijeme ovdje, gdje mu društvo često pravi i njegov pas. Ipak, prolaznicima i gostima najviše privlači pažnju jedan poseban detalj - na fasadi luksuzne kuće naslikan je veliki mural Vukovog pokojnog oca.

Vuk Mob je svoju vilu opremio po najmodernijim standardima, a za svaki detalj u kući bila je zadužena njegova majka.

"Mama je oduvijek voljela modu, pa je ona obraćala pažnju na detalje, lustere, fotelje, kauč, a ja sam u principu tu bio finansijer, zapravo moj otac i ja", ispričao je jednom prilikom reper.

U prostranoj kući dominiraju nežni tonovi, lusteri od kristala i skupocene vaze, a prostor broji čak šest spavaćih soba, tri kupatila i dva toaleta. U prizemlju se nalaze moderna trpezarija i kuhinja sa ogromnim šankom, gdje Vuk, kako sam priznaje, obožava da sprema hranu. Poseban ukras u dnevnom boravku jeste i klavir, za koji je reper imao urnebesno objašnjenje.

"Da ga sviram ne znam, ali eto, može mi se",rekao je on kroz smijeh i dodao da je oduvek želio instrument u kući.

"Od očeve smrti ne spavam u krevetu"

Iako vila posjeduje čak šest komfornih spavaćih soba, malo ko bi povjerovao da Vuk već dugo noći provodi u dnevnoj sobi, na ugaonoj garnituri u braon dezenu. Odmah iznad mjesta gdje spava nalazi se slika njegovog pokojnog oca.

"U periodu kada sam ostao bez oca sam prestao da spavam u svojoj sobi i od tada, evo do dana današnjeg sam na kauču. Da me pitate zašto, ne znam… Iako ovdje ne mogu kao čovjek da spavam, ja sam tu evo već godinu i po dana", priznao je reper, prenosio je "Grand".

"Moj otac se bavio nekretninama. Nisam sve zaradio od muzike. Roditelji su mi pomogli, oni su imali udjela u tome i na neki način je to zajednički projekat. Neću da se foliram", ispričao je svojevremeno Vuk Mob.