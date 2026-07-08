Gdje je danas misica Sandra čiji muž je osuđen za ubistvo? Tukao je trudnu i uzeo dijete, pa je uslijedila agonija

Sandra Obradović se prije nekoliko godina povuka iz javnosti.

Izvor: Instagram printscreen

Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, osuđen je na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole.

Babić je uhapšen u stanu u kojem je do tada boravio u kućnom pritvoru sa nanogicom, nakon što mu je sudija Specijalnog suda u Beogradu odredio pritvor. Ova presuda je dio šireg sudskog postupka u kojem je optuženima za likvidaciju iz januara 2021. godine izrečeno ukupno 77 godina zatvora.

Iako je Babić sada u centru pažnje zbog teškog krivičnog djela, javnost ga od ranije pamti upravo po burnoj vezi sa Sandrom Obradović.

Njihov zajednički život bio je obilježen skandalima, a kulminirao je nakon što je manekenka 2019. godine ostala u drugom stanju. Ubrzo nakon toga, u medijima je odjeknula vijest da je Sandra prijavila Babića za porodično nasilje i navodno oduzimanje zajedničkog djeteta.

Manekenka je svojevremeno iznijela potresne detalje, ističući da je zlostavljanje počelo još dok je bila u četvrtom mjesecu trudnoće, te da je zbog brutalnih batina mogla da izgubi bebu.

Sa druge strane, njen bivši partner je oštro demantovao sve ove optužbe. Babić je u javnosti tvrdio da ništa od toga nije istina i da Sandra zapravo ima ozbiljne probleme sa alkoholom.

"Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada vjerovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promijeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog", ispričala je tada manekenka za Kurir.

Nakon ove teške porodične drame, nekadašnja zvijezda se potpuno povukla iz javnosti. Podsjetimo, Sandra je veliku popularnost stekla još 2009. godine učešćem u rijalitiju "Farma", gdje je osvojila treće mesto, a nakon toga je radila i kao voditeljka emisije "Ništa za sakriti" na TV.