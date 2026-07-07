Ko je bivši Sandre Obradović koji je osuđen za ubistvo? Trudnu je brutalno tukao, pa uzeo dijete na silu

Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

Izvor: TV Pink / screenshot

Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, uhapšen je u stanu u kom je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, prenose mediji.

On je danas osuđen na 12 godina zatvora bog učešća u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole.

Podsjetimo, sudija Specijalnog suda u Beogradu koji je danas izrekao presudu od ukupno 77 godina zatvora za optužene za ubistvo Skoleta u januaru 2021. Babiću je odlučio da odredi pritvor.

"Mjera kućnog pritvora nije dovoljna kako bi se obezbijedilo okončanje ovog postupka, odnosno postoji opasnost od Babićevog bjekstva i od ponavljanja krivičnog djela", naveo je sudija obrazlažući presudu, na čije izricanje Babić nije došao, na šta po zakonu i nije obavezan.

Inače, njegov advokat dostavio Specijalnom sudu molbu prije oko dva mjeseca da sud dozvoli da u pritvoru s nanogicom boravi na drugoj adresi i otkrio da je to adresa na kojoj je stan iznajmila Sandra Obradović.

Uhapšen 2024. godine

Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

"Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada vjerovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promijeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog", ispričala je tada manekenka za Kurir.

Izvor: Kurir/ Mondo