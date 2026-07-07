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Ko je bivši Sandre Obradović koji je osuđen za ubistvo? Trudnu je brutalno tukao, pa uzeo dijete na silu

Ko je bivši Sandre Obradović koji je osuđen za ubistvo? Trudnu je brutalno tukao, pa uzeo dijete na silu

Autori Đorđe Milošević Autori Milica Jovanović
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Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

Ko je bivši Sandre Obradović koji je osuđen za ubistvo? Trudnu je brutalno tukao, pa uzeo dijete na Izvor: TV Pink / screenshot

Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, uhapšen je u stanu u kom je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, prenose mediji.

On je danas osuđen na 12 godina zatvora bog učešća u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole.

Podsjetimo, sudija Specijalnog suda u Beogradu koji je danas izrekao presudu od ukupno 77 godina zatvora za optužene za ubistvo Skoleta u januaru 2021. Babiću je odlučio da odredi pritvor.

"Mjera kućnog pritvora nije dovoljna kako bi se obezbijedilo okončanje ovog postupka, odnosno postoji opasnost od Babićevog bjekstva i od ponavljanja krivičnog djela", naveo je sudija obrazlažući presudu, na čije izricanje Babić nije došao, na šta po zakonu i nije obavezan.

Inače, njegov advokat dostavio Specijalnom sudu molbu prije oko dva mjeseca da sud dozvoli da u pritvoru s nanogicom boravi na drugoj adresi i otkrio da je to adresa na kojoj je stan iznajmila Sandra Obradović.

Uhapšen 2024. godine

Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

"Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada vjerovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promijeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog", ispričala je tada manekenka za Kurir.

Izvor: Kurir/ Mondo

Tagovi

Sandra Obradović vladimir babić

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