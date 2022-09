PISALI DA JE POLICIJA VODILA NA TREŽNJENJE, ONA ODMAH REAGOVALA: Sandru smo gledali na Farmi, a onda je nastao haos!

Manekenka Sandra Obradović reagovala na društvenim mrežama

Izvor: Instagram/missobradovic

Bivša učesnica rijalitija Farma i manekenka Sandra Obradović, pre izvesnog vremena se našla u centru pažnje medija zbog burnog raskida s partnerom s kojim ima sina. Mediji su pisali i o saobraćajnoj nesreći koju je izazvala navodno pod dejstvom alkohola, a danas se pojavila vest i da je "privedena na trežnjenje".

Sandra, koja se nakon porođaja povukla iz javnosti, rešila da je reaguje na društvenim mrežama nakon objave "da joj je alko-testom utvrđeno 1,84 promila". Njenu objavu na Instagramu, u kojoj navodi da su natpisi netačni i da je ona "savesna i odgovorna majka", prenosimo u celosti:

"Prinuđena sam da se oglasim povodom neosnovanih napada na mene. Otkako sam postala samohrana majka povukla sam se iz javnog života i više nemam dodirnih tačaka s tim životom. Veoma sam savesna i odgovorna kao roditelj i neću dozvoliti da me iko vređa. Dete mi je na prvom mestu i nikada nisam bila pod uticajem alkohola kao što neki žele da predstave. Moj automobil nije ogreban. Sve mi je jasno ko plasira i fingira ovakve stvari da bi me predstavili u javnosti kao nepodobnu, ali nikome to neće poći za rukom. Na prvom mestu mi je sin i uvek će to tako da bude. Javni život me ne zanima i ovo je moje prvo i poslednje obraćanje ovim povodom".

