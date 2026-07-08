Vjenčali se tajno, a niko i dalje ne zna ko je ona: Nikola Đuričko se razveo u tajnosti, a ovo mu je druga žena

Na današnji dan, rođen je jedan od naših najboljih glumaca, Nikola Đuričko, a pored profesionalnih uspjeha, javnosti je bio zanimljiv i njegov privatni život koji se trudi da sakrije

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikola Đuričko je već godinama jedno od najvoljenijih i najprepoznatljivijih lica naše scene, a nakon što je napravio ogroman uspjeh u Holivudu i osvojio svjetsku publiku ulogom u planetarnom hitu "Stranger Things", postao je zvijezda o kojoj se priča širom svijeta.

Sa takvim statusom, potpuno je prirodno što javnost želi da zna svaki detalj o njegovom privatnom životu, a posebno o njegovoj najvećoj podršci - supruzi Ljiljani.

Nikola Đuričko

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Njih dvoje su u srećnoj ljubavi već 21 godinu. Upoznali su se još davne 2002. godine na snimanju filma "Kordon", gdje je Ljiljana radila kao producent, i iste godine su se tajno vjenčali.

Iako iz braka imaju dvoje djece, ćerku Nađu i sina Đorđa, Ljiljana je uvijek birala da ostane u sijenci, pa javnost rijetko ima priliku da vidi kako izgleda žena koja je osvojila srce našeg slavnog glumca.

"Vjenčali smo se jer nam je bilo ljepše kad smo zajedno. Bude svađa i nervoze, ali nam je i dalje ljepše kad smo zajedno", rekao je Nikola svojevremeno.

Izvor: Instagram/nikoladjuricko

Ljiljanu svijetla reflektora i javni život jednostavno ne zanimaju. Iako je Nikoli najveći oslonac i bezuslovna podrška u svakoj životnoj i karijernoj odluci, ona bira da ostane iza kamera, pa je čak i na društvenim mrežama prava rijetkost vidjeti njenu fotografiju.

Nikola maksimalno poštuje njenu želju da sačuva privatnost, pa porodični život drži daleko od očiju javnosti, dijeleći sa publikom tek poneki mali, pažljivo odabran trenutak.

Tako je, na primjer, napravio izuzetak kada joj je na Instagramu čestitao rođendan i tom prilikom objavio njihovu zajedničku sliku, što je bila jedinstvena prilika da fanovi vide par zajedno.

Glumac priznaje da njegova supruga vodi glavnu riječ u kući. Ona je ta koja brine o svemu.

"Ona nosi cijelu kuću na svojim plećima. Brine o računima, rješava probleme, upisuje djecu na šta treba, pravi planove. Ja sam više tehničko lice: odvozim, dovozim, šetam psa. Dobijam komande i radim. Trudim se i da budem ispred komandi. Porodični život treba da bude zajednička obaveza i za muža i za ženu. Neophodan je osećaj zajedništva", rekao je Đuričko jednom prilikom za "Gloriju".

Imao već jedan brak

Inače, mnogi ne znaju da je Đuričko prije Ljiljane već imao jedan brak. Glumac je od 1997. do 2002. godine bio u braku sa izvjesnom Ivanom koja nije poznata javnosti.

Nikola o njoj nikada nije javno govorio, pa su nepoznati detalji kako o njihovom vjenčanju, kao i o razvodu.



