Koja poznata glumica je baka Nikole Đurička? Glumila u "Kamiondžijama" i "Vrućem vetru", a bila veoma siromašna

Nikola Đuričko je krenuo stopama svoje bake Tomanije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumca Nikolu Đurička svi odlično poznaju, a on trenutno uspješno gradi svoju karijeru u Americi. Ipak, u javnosti je malo poznato da je njegova baka bila čuvena srpska glumica, Tomanija Đuričko, čiji je životni i profesionalni put bio izuzetno težak.

Tomanija Đuričko ostavila je dubok trag u domaćoj kinematografiji igrajući u brojnim poznatim televizijskim filmovima i serijama, među kojima se posebno izdvajaju "Povratak otpisanih", "Kamiondžije" i "Vruć vetar". Bila je udata za Đorđa Đurička, sa kojim je dobila ćerku, kao i sina pilota – oca Nikole Đurička. Slavni unuk vjeruje da je upravo ona zaslužna za to što je i sam izabrao umjetnički poziv.

"Tomanija Đuričko jeste moja baka i moguće je da se zbog nje i ja bavim glumom", ispričao je Nikola prisjećajući se bake.

Siromaštvo i prvi scenski koraci u Francuskoj

Uprkos velikom talentu, Tomanijin život nimalo nije bio lak. Ona je davne 1915. godine otišla u Francusku, gde je u Nici prvi put kročila na pozorišnu scenu. O tom teškom, ali emotivnom periodu svog života, Tomanija je svojevremeno govorila sa mnogo ljubavi prema umetnosti. -" Teško smo živeli, nije bilo novca, a lišavali smo se gotovo svega. Ali, beskrajno smo voleli pozorište, ispunjavalo nas je najzdravije drugarstvo i osjećali smo da smo srećni", ispričala je čuvena glumica.

Od neopravdanog otkaza do nagrade u Rimu

Početkom rata Tomanija je prešla u Pančevo, nakon čega je četiri godine igrala u ondašnjem Beogradskom dramskom pozorištu. Iako je na sceni doživjela opšta priznanja, ubrzo je usljedio šok – sačekao ju je otkaz koji je ona, bez ijednog postavljenog pitanja, potpisala. Svoj glumački put je nastavila u Narodnom pozorištu, gdje je često bila zapostavljena uprkos neosporno velikim glumačkim dostignućima.

Ipak, svjetska scena je umela da prepozna njen talenat. Žiri filmskog festivala u Rimu joj je 1966. godine dodijelio prvu nagradu za žensku ulogu za maestralnu glumu u filmu "Čovjek sa fotografije", koji je režirao Vladimir Pogačić. Svoj posao je radila sa nevjerovatnom empatijom, duboko proživljavajući sudbine žena koje je tumačila. "Uvek kad bih dobila ulogu, obuzimao me je strah. Događalo mi se i da zaplačem čitajući prvi put tekst uloge", priznala je Tomanija.

Vidi opis Koja poznata glumica je baka Nikole Đurička? Glumila u "Kamiondžijama" i "Vrućem vetru", a bila veoma siromašna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Izvor: Blic/ MONDO