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Bred Pit doveo djevojku na vjenčanje Tejlor Svift: Kolaps zbog glumca i Ines, evo u kakvom izdanju su se pojavili

Bred Pit doveo djevojku na vjenčanje Tejlor Svift: Kolaps zbog glumca i Ines, evo u kakvom izdanju su se pojavili

Autor Đorđe Milošević
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Njih dvoje su se pojavili obučeni u crno - on je odabrao klasično crno odijelo sa bijelom košuljom, dok je Ines zablistala u crnoj haljini.

Bred Pit doveo djevojku na vjenčanje Tejlor Svift Izvor: Profimedia/Darla Khazei/INSTARimages.com

Tejlor Svift i Travis Kelsi nedavno su se vjenčali u Njujorku. Njihovo vjenčanje privuklo je veliku pažnju javnosti, te ga mnogi nazivaju američkim kraljevskim vjenčanjem.

Par se potrudio da sve organizuje u tajnosti, a tokom same proslave, bilo je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona kako bi se izbjeglo da nešto procuri u javnost.

Ipak, poznato je da su brojne javne ličnosti prisustvovale ceremoniji, između ostalih, Dženifer Lopez, Ferdži, Adam Sendler, Saša Baron Koen, Selena Gomez, Điđi Hadid, Bredli Kuper, Džesika Alba, Džesika Čestejn, Elizabet Benks, Ema Stoun, Sindi Kraford, Bred Pit, Ines de Ramon i drugi.

Veliku pažnju privuklo je prisustvo Bred Pita i njegove djevojke Ines de Ramon. Njih dvoje su se pojavili obučeni u crno - on je odabrao klasično crno odijelo sa bijelom košuljom, dok je Ines zablistala u crnoj haljini, a kosu je podigla u visoki rep.

Bred je izgled upotpunio crnim naočarama za sunce.

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Tagovi

Tejlor Svift vjenčanje Bred Pit djevojka

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