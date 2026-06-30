"Nisam bila na dejtu ni sa kim 10 godina": Anđelina šokirala priznanjem o ljubavnom životu nakon razvoda

Glumica Anđelina Džoli se razvela prije skoro deset godina, nakon čega joj ljubavni život nije bio u fokusu.

Izvor: Instagram tianweizhang

Anđelina Džoli i Bred Pit su se razveli 2016. godine, a glumica se posle toga posvetila djeci. Iako rijetko govori o svojoj privatnosti, priznala je da celu deceniju nije izašla ni sa kim.

"Iskreno, nisam izlazila ni sa kim otkako sam se prije deset godina razvela. Nekako sam posložila u glavi da taj dio mene nije u središtu mog života dok sam usresređena na djecu i porodicu", izjavila je za Yahoo Entertainment.

Bred i Anđelina su započeli vezu još 2005. kada su se upoznali na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit". Potom su 2016. odlučili da se razvedu, a parnica je trajala punih osam godina.

Sukob supružnika i dalje postoji, a njihova deca su mahom na strani majke, pa su neki čak i odbacili prezime Pit.

Podsjetimo, zajedno imaju šestoro djece, Medoksa, Knoksa, Zaharu, Šajlo, Vivijen i Paksa o kojem se šuška da je jedini ostao u iole dobrim odnosima sa Bredovom porodicom.