Glumica Dženifer Aniston i dalje je u kontaktu sa bivšim suprugom Bredom Pitom.

Izvor: Youtube printscreen/ ELLE UK

Glumica Dženifer Aniston, prema pisanju stranih medija, navodno ima nesuglasice sa svojim partnerom Džimom Kertisom zbog odnosa koji i dalje održava sa bivšim suprugom Bredom Pitom.

Kako tvrdi holivudski izvor za New Idea, Kertisu nije prijatno što je Aniston i dalje u kontaktu sa Pitom, dok ona smatra da bi njihov odnos mogao da preraste u iskreno prijateljstvo.

"Džen veoma pažljivo bira šta će javno reći i tačno je znala kakvu poruku šalje kada je tako lijepo govorila o Bredu. To je bio njen način da pokaže da među njima više nema ljutnje i da je iskreno srećna zbog njega", rekao je izvor.

Prema njegovim riječima, glumica bi voljela da se jednog dana svi zajedno sretnu.

"U idealnom scenariju našli bi se u restoranu ili njenom omiljenom baru u zapadnom Holivudu, na nekom diskretnom večernjem druženju. Džen danas Breda doživljava kao davno izgubljenog brata i ne želi da propusti priliku da među njima postoji toplo prijateljstvo", naveo je insajder.

Ipak, dodaje da Kertis nije oduševljen tom idejom.

"On insistira da nije ljubomoran, ali budimo iskreni – ako iko može da izazove ljubomoru, onda je to Bred Pit. Džim zna koliko je Džen patila zbog te veze i teško mu je da razumije zašto bi željela da ostavi otvorena vrata za bilo kakvo prijateljstvo", istakao je izvor.

Vidi opis Dženifer Aniston napravila haos u novoj vezi zbog Breda Pita: Ne zaboravlja bivšeg ni 20 godina nakon razvoda Dženifer Aniston u svaku ovsenu kašu dodaje umućeno belance kako bi unela više proteina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ANGELA WEISS / AFP Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: pritnscreen/instagram/jenniferaniston Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: pritnscreen/instagram/jenniferaniston Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live/Screenshot Br. slika: 5 5 / 5

Dženifer Aniston i Bred Pit upoznali su se 1994. godine, vezu su započeli četiri godine kasnije, vjenčali se 2000, a razveli 2005. godine. Nakon dugog perioda bez zajedničkih pojavljivanja, ponovo su se sreli 2020. godine na dodjeli SAG nagrada, kada su pokazali da su ostali u dobrim odnosima.

Glumica je ranije i sama govorila o prijateljstvu sa bivšim suprugom.

"Bred i ja smo prijatelji. Razgovaramo i u tome nema ničeg neobičnog, osim što su svi vjerovatno željeli da tako bude ili su pretpostavljali da jeste", rekla je Aniston tokom gostovanja u emisiji SiriusXM.

Pit je od 2022. godine u vezi sa Ines de Ramon, dok je Aniston 2025. godine potvrdila vezu sa Džimom Kertisom, sa kojim se od tada često pojavljuje u javnosti.