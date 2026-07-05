Dženifer Aniston napravila haos u novoj vezi zbog Breda Pita: Ne zaboravlja bivšeg ni 20 godina nakon razvoda

Glumica Dženifer Aniston i dalje je u kontaktu sa bivšim suprugom Bredom Pitom.
Glumica Dženifer Aniston, prema pisanju stranih medija, navodno ima nesuglasice sa svojim partnerom Džimom Kertisom zbog odnosa koji i dalje održava sa bivšim suprugom Bredom Pitom.
Kako tvrdi holivudski izvor za New Idea, Kertisu nije prijatno što je Aniston i dalje u kontaktu sa Pitom, dok ona smatra da bi njihov odnos mogao da preraste u iskreno prijateljstvo.
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"Džen veoma pažljivo bira šta će javno reći i tačno je znala kakvu poruku šalje kada je tako lijepo govorila o Bredu. To je bio njen način da pokaže da među njima više nema ljutnje i da je iskreno srećna zbog njega", rekao je izvor.
Prema njegovim riječima, glumica bi voljela da se jednog dana svi zajedno sretnu.
"U idealnom scenariju našli bi se u restoranu ili njenom omiljenom baru u zapadnom Holivudu, na nekom diskretnom večernjem druženju. Džen danas Breda doživljava kao davno izgubljenog brata i ne želi da propusti priliku da među njima postoji toplo prijateljstvo", naveo je insajder.
Ipak, dodaje da Kertis nije oduševljen tom idejom.
"On insistira da nije ljubomoran, ali budimo iskreni – ako iko može da izazove ljubomoru, onda je to Bred Pit. Džim zna koliko je Džen patila zbog te veze i teško mu je da razumije zašto bi željela da ostavi otvorena vrata za bilo kakvo prijateljstvo", istakao je izvor.
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Dženifer Aniston i Bred Pit upoznali su se 1994. godine, vezu su započeli četiri godine kasnije, vjenčali se 2000, a razveli 2005. godine. Nakon dugog perioda bez zajedničkih pojavljivanja, ponovo su se sreli 2020. godine na dodjeli SAG nagrada, kada su pokazali da su ostali u dobrim odnosima.
Glumica je ranije i sama govorila o prijateljstvu sa bivšim suprugom.
"Bred i ja smo prijatelji. Razgovaramo i u tome nema ničeg neobičnog, osim što su svi vjerovatno željeli da tako bude ili su pretpostavljali da jeste", rekla je Aniston tokom gostovanja u emisiji SiriusXM.
Pit je od 2022. godine u vezi sa Ines de Ramon, dok je Aniston 2025. godine potvrdila vezu sa Džimom Kertisom, sa kojim se od tada često pojavljuje u javnosti.