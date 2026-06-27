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"Bog nekada ima planove koje ne razumijemo": Marija Šerifović i Jovana Jeremić se oprostile od novinara Marka Pantića

"Bog nekada ima planove koje ne razumijemo": Marija Šerifović i Jovana Jeremić se oprostile od novinara Marka Pantića

Autor Ana Živančević
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U emotivnim porukama, Marija Šerifović i Jovana Jeremić oprostile su se od prerano preminulog novinara Marka Pantića.

"Bog nekada ima planove koje ne razumijemo": Marija Šerifović i Jovana Jeremić se oprostile od novin Izvor: Instagram printscreen

Medijska scena i javnost u Srbiji zanijemeli su pred tužnom viješću koja je stigla iz Beograda. Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama i prijateljima poznatiji pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine u 36. godini.

Njegova prerana smrt potresla je porodicu, kolege i prijatelje, a od omiljenog novinara emotivnim porukama oprostile su se i brojne javne ličnosti.

Voditeljka Jovana Jeremić na društvenim mrežama napisala je:

"Jako mi je žao, u subotu smo pričali. Ne mogu da vjerujem. Cijeli život smo bili povezani, od početka moje karijere. Mnogo sam ga voljela, a znate da nijesam tip koji lako voli. Počivaj u miru, Marko. Odmori se, prijatelju."

Izvor: Instagram printscreen

Od Marka se oprostila i pjevačica Marija Šerifović, koja je uz njihovu zajedničku fotografiju poručila:

"Bog nekada zaista ima planove koje ne razumijemo. Pero, putuj nasmijan, onakav kakvog smo te svi poznavali."

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Tagovi

Marija Šerifović marko pantić

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