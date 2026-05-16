"Bukvalno mi pozlilo zbog Lavine": Marija Šerifović dala svoj sud o metal bendu na Pjesmi Evrovizije

Autor Dragana Tomašević
0

Marija Šerifović rekla da "njihov zvuk ne prija mnogima"

"Bukvalno mi pozlilo zbog Lavine": Marija Šerifović dala svoj sud o metal bendu na Pjesmi Evrovizije Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Marija Šerifović, kao jedna od pobjednica čuvenog takmičenja Eurovision Song Contest, dala je svoj sud o grupi Lavina koja se ove godine u Beču bori za pobjedu.

Marija Šerifović navija za Srbiju, ali je istakla da njihov muzički izraz ne prija svima.

„Dobro, ta muzika nije njima bliska“, rekla je Marija Šerifović, a potom se osvrnula i na energičan nastup na sceni.

„To uznemirava ljude. Evo, ja imam drugarice koje su mi sinoć napisale, one slušaju neku soft muziku. Napisala mi je: ‘E, mene prestravljuje ova pjesma! Znači, bukvalno mi pozli’“, ispričala je Marija Šerifović.

 „Znate šta, neko ne može da sluša ni operu, nekome je to previše piskavo, previše dramatično, neko ne može mene da sluša, nekome sam ja previše glasna. Bože moj, ljudi, ne možemo mi da mijenjamo muzički pravac“, rekla je za radio S. 

