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Marija Šerifović posle Balija spakovala kofere i otišla na ovu destinaciju: Samo noćenje košta 1.000 €

Marija Šerifović posle Balija spakovala kofere i otišla na ovu destinaciju: Samo noćenje košta 1.000 €

Autor Marina Cvetković
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Marija Šerifović je za svoju oazu mira odabrala luksuzni rizort u kojem je, kako se navodi na internetu, noćenje košta između 230 i 1.000 eura.

Marija Šerifović posle Balija spakovala kofere i otišla na ovu destinaciju: Samo noćenje košta 1.000 Izvor: serifovic / Instagram

Pjevačica Marija Šerifović nakon koncerta u Nišu odlučila je da napravi predah i otputuje u Dubai, odakle je sa pratiocima podijelila kadrove sa odmora.

Na društvenim mrežama pokazala je kako uživa na pješčanoj plaži luksuznog rizorta, okružena palmama, ležaljkama i pogledom na prepoznatljive nebodere Dubaija.

Posebnu pažnju privukli su snimci na kojima se vidi spoj tropske atmosfere i moderne arhitekture, zbog čega mnogi ovaj grad smatraju jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija.

Marija je nedavno govorila i o svom boravku na Baliju, gdje često provodi vrijeme.

„Jedna polovina mog srca je u Los Anđelesu, a trećina je sada na Baliju. Tamo živi moj terapeut i tako je sve počelo. Bali mi se veoma dopao i zaista sam uživala“, kazala je pjevačica.

Iako se spekulisalo da kupuje nekretninu na Baliju, Šerifović je poručila da takve stvari želi da zadrži za sebe.

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Tagovi

Marija Šerifović pjevačica

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