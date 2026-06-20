Marija Šerifović je za svoju oazu mira odabrala luksuzni rizort u kojem je, kako se navodi na internetu, noćenje košta između 230 i 1.000 eura.
Pjevačica Marija Šerifović nakon koncerta u Nišu odlučila je da napravi predah i otputuje u Dubai, odakle je sa pratiocima podijelila kadrove sa odmora.
Na društvenim mrežama pokazala je kako uživa na pješčanoj plaži luksuznog rizorta, okružena palmama, ležaljkama i pogledom na prepoznatljive nebodere Dubaija.
Marija Šerifović posle Balija spakovala kofere i otišla na ovu destinaciju: Samo noćenje košta 1.000 €
Posebnu pažnju privukli su snimci na kojima se vidi spoj tropske atmosfere i moderne arhitekture, zbog čega mnogi ovaj grad smatraju jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija.
Marija je nedavno govorila i o svom boravku na Baliju, gdje često provodi vrijeme.
„Jedna polovina mog srca je u Los Anđelesu, a trećina je sada na Baliju. Tamo živi moj terapeut i tako je sve počelo. Bali mi se veoma dopao i zaista sam uživala“, kazala je pjevačica.
Iako se spekulisalo da kupuje nekretninu na Baliju, Šerifović je poručila da takve stvari želi da zadrži za sebe.
Marija Šerifović posle Balija spakovala kofere i otišla na ovu destinaciju: Samo noćenje košta 1.000 €