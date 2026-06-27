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Bred Pit posle 10 godina dobio Anđelinu Džoli na sudu

Bred Pit posle 10 godina dobio Anđelinu Džoli na sudu

Autor Ana Živančević
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Vrhovni sud Kalifornije donio je odluku u sporu Breda Pita i Anđeline Džoli oko vinarije Šato Miraval.

Bred Pit posle 10 godina dobio Anđelinu Džoli na sudu Izvor: YouTube/Screenshot/Movieclips Classic Trailers

Bred Pit dobio je rješenje Vrhovnog suda Kalifornije u pravnoj bici sa Anđelinom Džoli oko bivšeg francuskog imanja Šato Miraval.

Njih dvoje su bili suvlasnici ove vinarije prije nego što su se rastali. Novo rješenje obavezuje članove Stoli grupe, nove vlasnike francuske vinarije, da postupe u skladu sa odlukom suda, prenosi magazin People.

Pit je prethodno tvrdio da su investitori iz ovog giganta za proizvodnju žestokih pića i vina već bili upoznati s tim da je Džoli 2021. godine prodala francusku vinariju.

Zvijezda predstojećeg filma o Formuli 1 podnijela je sudsku dokumentaciju kako bi u junu 2025. godine uzela izjavu Alekseja Olijnika iz Stoli grupe. Olijnik je, navodno, odbio da dostavi potrebna dokumenta ili da se pojavi na saslušanju, uz obrazloženje da na to ne može biti primoran jer je stanovnik Švedske.

Pravna bitka oko vinarije počela je nakon što je Džoli prodala svoj udio u Šato Miravalu, koji je zajedno sa Pitom posjedovala tokom njihove veze.

Ova prodaja prekršila je raniji dogovor između njih, prema kojem nijedna strana nije mogla da proda svoj udio bez saglasnosti druge. Pit je kasnije osporio prodaju, tvrdeći da mu se Džoli sveti nakon njihovog raskida. Kada je prije četiri godine podnio tužbu protiv Džoli, ovu prodaju nazvao je „osvetničkom“.

Prošle godine Pit je tvrdio da je Olijnik imao ključnu ulogu u prodaji, a ne samo da je bio uključen u nju, te da ga je predvodio vlasnik Stoli grupe Jurij Šefler, ruski milijarder u egzilu. U Pitovom podnesku Olijnik je opisan kao „ključni operativac“ i glavni svjedok u cijeloj transakciji.

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Tagovi

Anđelina Džoli Bred Pit

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