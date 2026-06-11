Ćerka se odrekla Breda Pita: Javnost krivi Anđelinu, njen potez pokazao da je porodica potpuno uništena

Zahara Džoli, ćerka Andželine Džoli i Breda Pita, podnijela je zahtjev za promjenu prezimena u Zahara Marli Džoli.

Izvor: EVGA / Backgrid USA / Profimedia

Zahara, 21-godišnja ćerka holivudskih glumaca Andželine Džoli i Breda Pita, podnijela je pravna dokumenta kako bi i zvanično izbacila prezime "Pit" iz svog imena.

Prema sudskim izvještajima do kojih je došao TMZ, Zahara je podnijela zahtjev u Los Anđelesu tražeći da promijeni svoje legalno ime iz Zahara Džoli-Pit u Zahara Marli Džoli. Ova odluka uslijedila je nakon ranijih situacija u kojima je birala da ne koristi očevo prezime u javnosti.

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Ona se 2023. godine predstavila kao Zahara Marli Džoli tokom prijema u sestrinstvo na koledžu Spelman. Takođe je, kako se navodi, koristila ovo skraćeno ime tokom ceremonije diplomiranja na koledžu ranije ove godine.

Zahara je jedno od šestoro djece bivšeg para koji se rastao 2016. godine. Ostala djeca, uključujući Šajlo i Vivijen, navodno su takođe prestala da koriste očevo prezime u javnosti.

Džoli i Pit su se venčali 2014. godine nakon nekoliko godina veze, a nakon što su zajedno glumili u filmu Gospodin i gospođa Smit. Njihov rastanak 2016. godine doveo je do dugotrajnih sudskih sporova oko starateljstva i podjele imovine.