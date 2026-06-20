Nakon narušenih odnosa sa ocem Bredom Pitom, ipak jedan sin je ostao blizak za njegovom porodicom.

Izvor: Janet Mayer/Startraksphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

Djeca Breda Pita su se polako udaljavala od njega nakon rastave od Anđeline Džoli, i dugogodišnje mučne borbe za starateljstvo i podjelu imovine.

Ipak, Paks Džoli-Pit ostap je blizak sa porodicom svog oca Breda Pita, prenosi Page Six.

Vidi opis Samo jedno od šestoro djece se nije odreklo prezimena Pit: Paks se viđa s porodicom, ali ne i s ocem Anđelina Džoli sa Paksom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Janet Mayer/Startraksphoto.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: printscreen/youtube/Access Hollywood Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Arrush Chopra/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Paks i dalje ima odnos sa očevom stranom porodice i nastavlja da provodi vrijeme sa njima", ekskluzivno je rekao izvor za Page Six. "Nedavno se pridružio porodici kada su izašli na večeru kako bi proslavili vjeridbu njegove rođake Sidni sa Arhimedom Džeromom".

Podsjetimo se kakve brutalne reči je Paks izrekao na račun slavnog oca:

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Prema riječima insajdera, Bredova sestra Džuli Pit Nil takođe je prisustvovala okupljanju, zajedno sa njegovom bratanicom Regan Pit i brojnim drugim bliskim članovima porodice. Sidni je podijelila uzbudljive vijesti u martu na Instagramu, napisavši u opisu objave: "Rekla sam da (naravno)."

Uprkos Paksovom bliskom odnosu sa očevom stranom porodice, on "nema blizak odnos sa Bredom", ekskluzivno je rekao drugi izvor za Pejdž siks.

Ostala djeca se odrekla očevog prezimena

Dok Paks (22) nastavlja da provodi vrijeme sa rođacima po ocu, nekoliko njegovih braće i sestara preduzelo je korake posljednjih godina kako bi se distancirali od prezimena Pit. Paksova 21-godišnja sestra Zahara nedavno je podnijela dokumentaciju tražeći da zvanično promijeni ime iz Zahara Džoli-Pit u Zahara Džoli.

Prošlog meseca, Paksov stariji brat Medoks (24) takođe je podnio pravna dokumenta tražeći da izbaci "Pit" iz svog prezimena, navodeći lične razloge u sudskim spisima. Prije podnošenja zahtjeva, on je već počeo profesionalno da koristi ime Medoks Džoli, uključujući i odjavnu špicu za film "Couture", na kojem je radio kao pomoćnik režisera i u kojem je glumila Anđelina.

U maju 2024. godine, sestra Šajlo je uspješno podnijela zahtjev sudu u Los Anđelesu da zakonski ukloni "Pit" iz svog prezimena nakon što je napunila 18 godina. Kako je ranije objavljeno, Noks je izbacio "Pit" iz svog prezimena na srednjoškolskoj diplomi. Ovaj tinejdžer, koji 12. jula puni 18 godina, koristio je ime Noks Džoli na svom sertifikatu nakon što je ranije ovog mjeseca diplomirao na Akademiji Fjužn (Fusion Academy) u Los Anđelesu, rekao je izvor za Page Six. Noks se bavi i borilačkim veštinama, te je nedavno isplivao snimak jedne od borbi u kojoj je učestvovao.

Pogledajte Noksov meč:

Noks je proslavio ovu prekretnicu na ceremoniji zajedno sa zvijezdom filma "Grdana" (Maleficent), koja ima 51 godinu, starijim bratom Paksom, starijom sestrom Zaharom i sestrom bliznakinjom Vivijen. U međuvremenu, Paks je nedavno pokazao takmičarski duh tokom humanitarnog događaja sa glumicom i svojom sestrom Šajlo (20). Porodica je u subotu izašla na turnir u piklbolu i veče igara pod nazivom "Support+Feed" u Los Anđelesu. Majka i sin su fotografisani kako trče po terenu dok su uživali na suncu i takmičili se protiv drugog tima.

Zvezda filma "Borilački klub", Pit, koji ima 62 godine, finalizovao je svoj dugogodišnji razvod od Anđeline u decembru 2024. godine, čime je okončan sudski postupak koji je trajao više od osam godina. Anđelina je podnijela zahtjev za razvod braka u septembru 2016. godine.

Prisjetimo se Breda i Anđeline dok su bili najmoćniji holivudski par: