Ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita zvijezda je K-pop spota: Svi gledaju u nevjerici, sličnost sa ocem je nevjerovatna

Ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, Šajlo Džoli (19), pojavljuje se u muzičkom spotu za pjesmu "What’s a Girl to Do" K-pop pjevačice Dejong.

Izvor: Youtube printscreen / STARSHIP

Devetnaestogodišnja ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, Šajlo Džoli, pojavljuje se u muzičkom spotu za pjesmu "What’s a Girl to Do" K-pop pjevačice Dejong, a obožavaoci su odmah uočili njenu nevjerovatnu sličnost sa ocem, čijeg prezimena se odrekla.

Objavljena je najava spota

Kratak isječak spota objavljen je kao najava prije zvaničnog izlaska videa zakazanog za 7. april. U njemu se Šajlo vidi na samo djeliću sekunde, kako sjedi i gleda u daljinu.

Šajlo Džoli u spotu pevačice Dejtong Izvor: Youtube / STARSHIP

Obožavaoci su na društvenim mrežama istakli kako je po očima i usnama preslikana njen slavni otac, sa kojime nema blizak odnos.

Šajlo Džoli je strastvena plesačica koja u plesnom svijetu koristi ime "Šaj".

Komplikovani odnosi porodice Džoli–Pit

Anđelina Džoli deli Šajlo sa bivšim suprugom Bredom Pitom. Nakon njihovog burnog razvoda, nekoliko njihove djece odreklo se očevog prezimena. Par, osim Šajlo, ima i 24-godišnjeg sina Medoksa Džolija-Pita, 22-godišnjeg sina Paksa Džolija-Pita, 21-godišnju ćerku Zaharu Džoli-Pit, kao i 17-godišnje blizance Noks Džoli-Pit i Vivijen Džoli-Pit.

Djeca ne žele da budu glumci

Prošle godine, Anđelina je otkrila da njena djeca ne pokazuju interesovanje za glumu.

"Nisam ja za to zaslužna. Uvijek sam željela da budu blizu filma jer sam htjela da znaju kako je to biti dio te divne porodice kreativaca i umjetnika... Ali nisu zainteresovan", izjavila je tada za Extra.

"Nimalo im se ne dopada slava. Šajlo je posebno mrzi", dodala je. "Mislim da na jedan vrlo zdrav način shvataju... To nije normalno. Zapravo je prilično besmisleno."

"Da, bili su sa mnom na snimanjima. Neki od njih plešu, neki slikaju, neki vole pozorište, ali niko ne žudi za tim da se pojavi na ekranu", zaključila je Džoli.

