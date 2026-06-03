Da li je vinograd u Francuskoj presudio: Kako su Bred i Anđelina od najmoćnijeg para postali stranci

Bred i Anđelina deset godina su vodili tešku sudsku bitku oko starateljstva i optužbi za nasilje, uključujući incident u avionu 2016, ali je Pit oslobođen svih optužbi.

Izvor: EDUARDO LIMA/EPA

Anđelina Džoli (50) i Bred Pit (62) danas su kao potpuni stranci, a ne tako davno važili su za najmoćniji par na svijetu. Vezu su počeli 2005. godine kada je nastao planetarni fenomen "Brandželina". Vjenčali su se 2014, a rastali samo dvije godine kasnije.

Zvanični razvod je trajao do decembra 2024. godine, a brutalna bitka za starateljstvo konačno će se okončati ovog 12. jula. Tada njihova najmlađa djeca, blizanci Vivijen i Noks pune 18 godina i postaju punoljetni.

Djeca ga precrtala: Noks jedini zadržao prezime Pit

Par ima šestoro djece – troje biološke (Šajlo, Vivijen i Noks) i troje usvojene (Zahara, Paks i Medoks). Međutim, glumac danas ima "veoma ograničen" odnos sa nasljednicima. Medoks (24) je nedavno i zvanično podnio zahtjev da izbriše prezime Pit, kako bi se prezivao samo Džoli. Isti korak preduzeli su i Šajlo, Zahara, Paks i Vivijen. Jedino Noks (17) još uvijek nije povukao ovaj radikalan potez, pa svi čekaju njegov 18. rođendan.

Da je situacija alarmantna, vidjelo se i kada je Zahara diplomirala - Anđelina je blistala na ceremoniji, dok se Bred nije ni pojavio. Nakon 12. jula, sporazum o starateljstvu i Pitovo pravo na povremena viđanja zvanično prestaju da važe.

Pogledajte Anđelinu sa djecom i bratom:

Osveta zbog vinograda ili otuđenje djece?

Izvori bliski glumcu tvrde, da je vijest o Medoksovom odricanju prezimena tempirana tačno par sati nakon što je Pit dobio veliku sudsku bitku oko njihove francuske vinarije "Šato Miraval".

"Anđelina je otuđila djecu od Breda – posebno onu za koju je znala da su bila bliska sa ocem", tvrdi izvor blizak Pitu.

Sa druge strane, insajderi bliski glumici kažu da ona to nije željela, već da je u početku vjerovala da će je Bred moliti za drugu šansu. Kada se to nije desilo, stvari su postale eksplozivne. Advokati Džolijeve tvrde, da Pit koristi suđenje oko vinarije samo da bi je "kaznio" jer ga je ostavila i kako bi joj iscrpio resurse. Ipak, Anđelina je odnijela pobjedu kada je sud presudio da ne mora javno da otkrije svoju privatnu prepisku oko prodaje udela u vinariji.

Skandal u avionu i borba sa alkoholom

Podsjetimo, Anđelina je podnijela anonimnu tužbu tražeći papire o incidentu iz septembra 2016. godine, kada je tvrdila da je Bred u privatnom avionu fizički i verbalno napao nju i djecu, nanijevši im trajne traume. Pit je ove optužbe oštro negirao, a službe su ga tada oslobodile optužbi usljed nedostatka dokaza. Glumica je od ove tužbe zvanično odustala u septembru 2024. godine.

Nakon ove drame, Bred Pit je potpuno prestao da pije. Trijezan je već skoro 10 godina uz pomoć Anonimnih alkoholičara i podršku Bredlija Kupera.

"Bilo je to teško vrijeme. Morao sam ponovo da se pokrenem i probudim neke dijelove sebe", priznao je glumac.

Mnogi zaboravljaju da je Bred Pit 2021. godine zapravo dobio zajedničko starateljstvo (50-50) nakon suđenja i svjedočenja terapeuta i same djece. Međutim, Anđelinini advokati su uspjeli da diskvalifikuju privatnog sudiju Džona Ouderkirka zbog tajnih poslovnih odnosa sa Pitovim timom, pa je ta odluka oborena, što je onemogućilo da se suđenje ponovi.

Dok je Bred Pit od 2022. godine u stabilnoj vezi sa Ines de Ramon, sa kojom se javno pojavljuje, Anđelina je imala samo neobavezne romanse.

Mnoge je iznenadio izgled njenog lica na jednom od posljednjih pojavljivanja:

Sada kada su joj djeca odrasla, glumica želi konačno da napusti Los Anđeles u kom je, kako kaže, živjela samo zbog ugovora o starateljstvu. Svoju luksuznu kuću u Los Felizu stavila je na prodaju za nevjerovatnih 30 miliona dolara. Anđelina ističe da uživa u majčinstvu, da je djeca često rasplaču riječima da je "najbolja mama na svijetu", kao i da podržava njihovu želju da ne budu javne ličnosti.

Izvor blizak Bredu Pitu kratko je prokomentarisao ceo ovaj desetogodišnji pakao:

"Nijedan muškarac niti žena ne bi trebalo da prolaze kroz ovako nešto."