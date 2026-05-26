Bere cvijeće na ulici, a trešti pjesma "Bio sam pijanac": Isplivao hit snimak Slobe Vasića

Pjevač Sloba Vasić se nakon incidenta na aerodromu i hospitalizacije, vratio svojim obavezama, a sad je napravio i šalu na svoj račun

Izvor: Instagram/lela_misslela

Pjevač Sloba Vasić je poslednjih nedelja prošao kroz turbulentan period. Izbačen je sa leta jer je navodno pravio probleme u alkoholisanom stanju, nakon čega je upućen u bolnicu.

Vasić je proveo nedelju dana u bolnici "Laza Lazarević", gdje ga je svakodnevno obilazila supruga Jelena s kojom ima dijete, a nakon izlaska iz bolnice vratio se svojim nastupima.

U prvoj izjavi medijima otkrio je detalje incidenta zbog kojih je završio na liječenju, da bi sada na mrežama osvanuo video u kojem se šali na svoj račun.

Na snimku se vidi kako Sloba bere cvijeće za svoju suprugu, dok u pozadini trešti pjesma Šabana Šaulića "Bio sam pijanac".

Pogledajte: