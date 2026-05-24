„Desio se incident, počeo sam da se borim sam sa sobom“: Potresna ispovijest Sloba Vasić o haosu na aerodromu

Pjevač Sloba Vasić govorio je o svom iskustvu nakon incidenta pod dejstvom alkohola i boravku u bolnici.

Pjevač Sloba Vasić nedavno je pušten iz bolnice „Laza Lazarević“, gdje je završio nakon incidenta na aerodromu kada je, pod dejstvom alkohola, pokušao da uđe u avion.

On je sada u novoj ispovijesti otkrio kroz šta je prošao, kao i šta se tačno dogodilo.

„Istina je da sam bio pod dejstvom alkohola i da zbog toga nijesam ušao u avion.

Tada sam se vratio kući i reagovao revoltiran u tom stanju. Nijesam bio previše agresivan i izvinjavam se radnicima na aerodromu. Nijesam mogao da uđem u avion, oni su primijetili da sam bio u alkoholisanom stanju. Sa mnom tada nije bio niko, trebalo je da uđem u avion, ali nijesam mogao“, rekao je Sloba u emisiji Premijera - Vikend specijal.

„Ja sam samo čovjek od krvi i mesa, a sada se digla fama oko toga. Dan prije toga imao sam neko slavlje i nijesam spavao, a i popio sam, nijesam očekivao da će to da mi se desi.

Želio sam da ispoštujem ono što je dogovoreno, ali nijesam jer mi nijesu dozvolili da uđem na let. Bio sam izrevoltiran i glasan, i pošto sam javna ličnost, sve je podignuto na viši nivo.

Ja sam samo povisio ton jer sam želio da odem na taj nastup. Vjerujem da je i taj čovjek kod kojeg je trebalo da idem ljut, nijesam ni sa kim u kontaktu, ali se izvinjavam i njemu i publici što se nijesam pojavio.“

„Ugasio sam telefon“

Sloba Vasić kaže da je ugasio telefon kada je situacija počela da eskalira.

„Moram da kažem da se taj incident desio. Ugasio sam telefon čim se to dogodilo i počeo da se borim sam sa sobom, pa sam otišao u ‘Lazu Lazarevića’. To je javna ustanova gdje svi treba da se jave kada im je potrebna pomoć.

Odlučio sam da odem tamo, da kažem šta mi se desilo i da poradim na sebi.

Veoma sam zahvalan svojoj supruzi. U ovim najtežim trenucima imala je veliki pritisak medija, a sve vrijeme bila je uz mene, posjećivala me, kao i moji prijatelji i kolege. Svima sam zahvalan, ali moram da poručim svima da nije sramota potražiti pomoć, jer je to pomoć za vas.

Moram da kažem da više ne pijem, ostavio sam alkohol. Imam porodicu i moram njoj da se posvetim.“