"Molim salone vjenčanica da mi se jave": Šok objava starlete koja je bivšeg optužila za zlostavljanje

Ava Karabatić otkrila da planira vjenčanje sa vjerenikom kojeg je ranije optužila za nasilje

Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi

Ava Karabatić ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što je saopštila da će se udati za vjerenika Lazara, svega nekoliko nedelja nakon burnih događaja koji su punili naslovne strane.

Nakon što je nedavno svog vjerenika Lazara javno optužila za nasilje, sada je saopštila da su zakazali vjenčanje i da će uskoro stati pred matičara.

Na društvenim mrežama objavila je zajedničku fotografiju sa vjerenikom, na kojoj je on ljubi u obraz, a uz istu je otkrila da je građansko vjenčanje zakazano za sledeću nedelju.

"Udajem se sledećeg petka. Lazar je naručio prstenje. Molim salone vjenčanica da mi se jave u porukama. Vjenčanje će biti kod matičara, tako smo odlučili. Ne planiramo veliko slavlje, već želimo da taj trenutak provedemo samo sa najbližom rodbinom. Hvala svima koji me prate i šalju podršku" napisala je ona.

Zvala policiju

Ava je nedavno iznijela ozbiljne optužbe na račun svog vjerenika, tvrdeći da je pretrpjela nasilje, kao i da je njihov sukob, prema njenim riječima, bio izazvan ljubomorom.

"Danas su ga pustili na slobodu. Gdje je tu pravda? Cio dan sam na tabletama za smirenje. Plašim se za svoj život i imam osjećaj da će se dogoditi nešto loše. Ovu objavu dijelim zbog svih onih koji tvrde da je sve ovo izmišljeno radi medijske pažnje. Svjesna sam da javno iznošenje ovih stvari možda nije najbolja odluka, ali želim da se zna istina. Trenutno se nalazim u Hitnoj pomoći i ne osjećam rebra. Pošto sam sve otkrila javno, a nemam nikakvu zaštitu, iskreno strahujem za svoju bezbijednost. Ako mi se nešto dogodi, znaćete šta se desilo. Neka pravda pobijedi, bez obzira na cijenu. Volim vas " napisala je tada na društvenim mrežama.

(Alo, MONDO)