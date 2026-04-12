"Bojim se za svoj život": Ava Karabatić prijavila dečka policiji, pa objavila uznemirujuće slike povreda

Ava Karabatić juče je završila u Urgentnom centru nakon što je navodno doživjela nasilje od partnera

Nekadašnja učesnica rijaliti šou-programa, Ava Karabatić (38) juče je završila u Urgentnom centru sa povredama glave i lica, nakon čega se oglasila za medije i navela da su povrede rezultat sukoba sa njenim partnerom L.Z.

Ava je stupila u sukob s partnerom, a Karabatićeva je izjavila da joj je partner nanio povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obavještena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici.

"Danas sam brutalno pretučena. Nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice, kunem vam se", poručila je Ava.

Kasnije se oglasila na Instagramu, gdje je objavila sliku povrede lica, na kojoj se vidi da joj je lijeva strana otečena i na njoj se navodno vide tragovi šake i ogrebotine, i napisala da se "plaši za svoj život".

"Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Trenutno sam u hitnoj i ne osjećam rebra. S obzirom da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu zaštitu iskreno bojim se za svoj život. Pravda nek pobjedi. Ovu bitku ću privesti kraju. Hvala na velikoj podršci", napisala je Ava pored uznemirujuće slike, a potom, zbog pitanja pratilaca kako mogu da pomognu, objavila broj računa.