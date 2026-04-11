"Brutalno sam pretučena, snosiće posledice, kunem se": Ava Karabatić se oglasila nakon što je primljena na Urgentni

Starleta Ava Karabatić (38) primljena je danas u Urgentni centar u Beogradu zbog vidnih povreda u predelu glave i lica, a sada se o svemu oglasila.

Nekadašnja učesnica rijaliti šou-programa, Ava Karabatić (38) je navodno završila danas u prestoničkom Urgentnom centru sa povredama glave i lica, prenose mediji.

Kako dalje pišu mediji, povrede su rezultat sukoba sa njenim partnerom L.Z. Kao pišu mediji, navodni sukob je izbio u stanu u Beogradu nakon verbalne rasprave između Ave i njenog partnera.

Navodno je došlo i do fizičkog kontakta, a Karabatićeva je izjavila da joj je partner nanio povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obavještena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici. Navodno, Karabatićeva je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć.

Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar gdje su Avi konstatovane povrede, prenosi dalje Telegraf.

Ava se oglasila ovim povodom objavom na Instagramu: "Danas sam brutalno pretučena. Nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice, kunem vam se", poručila je Ava.

