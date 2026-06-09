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"U državnoj si zatvoren dok se ne izliječiš": Šok obraćanje starlete zbog Mine Kostić, i sama ležala na psihijatriji

"U državnoj si zatvoren dok se ne izliječiš": Šok obraćanje starlete zbog Mine Kostić, i sama ležala na psihijatriji

Autor Dragana Tomašević
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Ava Karabatić progovorila o Mini Kostić, pa raskrinkala javne ličnosti.

Šok obraćanje starlete zbog Mine Kostić, i sama ležala na psihijatriji Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Ava Karabatić pružila je podršku pevačici Mini Kostić i oplela po javnim ličnostima koje kriju da posjećuju psihijatra.

Stanje pjevačice Mine Kostić koja je prošle nedelje zadržana na liječenju u psihijatrijskoj klinici "Dr Laza Lazarević" i dalje je tema o kojoj bruji region, a ovim povodom oglasila se i hrvatska starleta.

Ava Karabatić se i sama liječila u psihijatrijskoj ustanovi, o čemu je više puta javno govorila. Sada je pružila podršku Mini i prozvala javne ličnosti koje slične probleme skrivaju.

"Podrška za Minu Kostić, a ove jadnike što se sprdaju s psihijatrijskom bolnicom treba da bude sramota. I psiha je "organ" koji treba liječiti. Do kada će to na Balkanu da bude tabu? Pun ku**c javnih ličnosti ide kod psihijatra, samo što ne idu u državne ustanove već one privatne, pa se o tome ne zna...", napisala je Ava i dodala:

"A sada ću vam dati primer zašto je za mene bilo bolje liječenje u državnoj psihijatriji. Postoje privatne klinike veoma skupe za liječenje i odvikavanje od svakakvih supstanci, alkohola itd, ali problem je kad te uhvati kriza tada slobodno možeš da napustiš kliniku. U državnoj si zatvoren sve dok se ne izliječiš".

(Informer, MONDO)

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Tagovi

Ava Karabatić psihijatrija Mina Kostić

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