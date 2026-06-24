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Tanja Savić ispratila sina na maturu: Pjevačica ga provozala moćnim kabrioletom, pokazala kako blista od ponosa

Tanja Savić ispratila sina na maturu: Pjevačica ga provozala moćnim kabrioletom, pokazala kako blista od ponosa

Autor Marina Cvetković
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Pjevačica ne krije koliko je ponosna, pa zbog toga, svoju sreću je podijelila sa svijetom i pokazala neizmjernu sreću zbog uspjeha svog djeteta.

Tanja Savić ispratila sina na maturu Izvor: MONDO/Instagram printscreen / tanja_savic_private

Jedan od najemotivnijih trenutaka u životu svakog roditelja dogodio se i pjevačici Tanji Savić, koja je sada ispratila svog mlađeg sina na malu maturu.

Pjevačica ne krije koliko je ponosna, pa zbog toga, svoju sreću je podijelila sa svijetom i pokazala neizmjernu sreću zbog uspjeha svog djeteta. Fanovi na društvenim mrežama uživali su u toplini porodičnih kadrova.

Za ovu posebnu priliku, Tanjin nasljednik je izabrao elegantno odijelo, a Tanja je bila u opuštenom izdanju. Ponijela je bijelu dugačku suknju, majicu i papuče i pokazala kako uživa sa djecom. Osmijeh sa lica nije skidala, a prema objavama je bilo jasno koliko je srećna.

Tanja je svoje sinove vozila u crnom kabrioletu, pa je za njih odlazak na samu proslavu bio ozbiljan doživljaj. Pjevačica je podijelila dio atmosfere iz automobila, a pozitivna energija je definitivno ispunila ovaj četvorotočkaš. Kadrove je zabilježio stariji sin, a dok su napuštali dvorište, sa terase ih je snimao Tanjin partner Muki.

"Zakasnili smo za svadbu"

Tanja je nedavno progovorila o svom ljubavnom životu. Tada je bila u pratnji svog vjerenika Mukija Bešića, pa progovorila o vjenčanju, ali i o poslovnim poduhvatima.

- Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umjesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa djecom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osjećate kad ste zajedno - objasnila je pjevačica.

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Tagovi

tanja savić sin Matura

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