logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tanja Savić hitno otkazala nastup u Splitu: Oglasila se na mrežama, pa otkrila razlog

Tanja Savić hitno otkazala nastup u Splitu: Oglasila se na mrežama, pa otkrila razlog

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica se o otkazivanju obratila svojim pratiocima na Instagramu

Tanja Savić Izvor: Kurir

Tanja Savić se oglasila na svom Instagram profilu i svoje pratioce zabrinula objavom.

"Zbog zdravstvenih razloga nastup u Splitu biće otkazan. Hvala na razumijevanju" napisala je Tanja Savić.

Tanja je nedavno govorila o koncertu u Splitu. 

"Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umjesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa djecom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osjećate kad ste zajedno" navela je za "Blic" Tanja.


(Blic, MONDO)

Tagovi

tanja savić nastup Split otkazivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ