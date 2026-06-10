Tanja Savić hitno otkazala nastup u Splitu: Oglasila se na mrežama, pa otkrila razlog

Pjevačica se o otkazivanju obratila svojim pratiocima na Instagramu

Izvor: Kurir

Tanja Savić se oglasila na svom Instagram profilu i svoje pratioce zabrinula objavom.

"Zbog zdravstvenih razloga nastup u Splitu biće otkazan. Hvala na razumijevanju" napisala je Tanja Savić.

Tanja je nedavno govorila o koncertu u Splitu.

"Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umjesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa djecom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osjećate kad ste zajedno" navela je za "Blic" Tanja.



(Blic, MONDO)