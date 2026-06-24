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Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pjevačica

Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pjevačica

Autor Ana Živančević
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Pjevačica Mina Kostić se oporavila i napustila psihijatrijsku bolnicu, a njen partner Kasper podijelio je pozitivne vijesti o njenom stanju.

Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pjevačica Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official

Pjevačica Mina Kostić juče je napustila kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a tim povodom oglasio se njen partner Mane Ćuruvija.

Pre nešto manje od mjesec dana, Mina Kostić je u pratnji policije dovedena u pomenutu kliniku, gdje je bila zadržana zbog zdravstvenog stanja sve do juče. Nakon izlaska iz bolnice, ispred ustanove ju je sačekao njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, koji se potom obratio javnosti i otkrio kako se pjevačica trenutno osjeća, ali i prokomentarisao navode koji su ih pratili u prethodnom periodu.

"Super smo. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim dobronamjernim ljudima koji su uz nju i nisu sebi dozvolili da vjeruju morima laži koje su pisali pojedini i krojili naslove koji su imali namjenu da nam se situacija oteža, kao i izgovorenih demonskih optužbi bez ikakvih povoda, ničim izazvanih od Minine i moje strane. Sada samo želimo da uživamo u miru". poručio je Kasper za Pink.rs.

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pjevačica Mina Kostić trebalo je u ponedeljak da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvijek nisu u potpunosti završene.

 Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje liječenje.

Izvor: Kurir/ MONDO

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Tagovi

Mane Ćuruvija Mina Kostić Laza Lazarević

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