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Kasper stigao kod Mine Kostić u "Lazu": Ne skida crne naočare, otkrio kako se osjeća zbog svega

Kasper stigao kod Mine Kostić u "Lazu": Ne skida crne naočare, otkrio kako se osjeća zbog svega

Autor Đorđe Milošević
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Mane je i juče bio na klinici, a tada je djelovao nervoznije.

Kasper stigao kod Mine Kostić u "Lazu": Ne skida crne naočare, otkrio kako se osjeća zbog svega Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Mane Ćuruvija, partner pjevačice Mine Kostić, koja je već neko vrijeme smještena u bolnici "Laza Lazarević", danas se pojavio kod nje u posjeti.

Domaće ekipe uhvatile su Maneta u trenutku kada je izašao ispred klinike, na licu je imao crne naočare, te se kratko obratio našoj ekipi riječima da ne želi ništa previše da komentariše još uvijek.

"Dobro sam, ne bih da dajem još uvijek bilo kakve izjave", rekao je kratko Mane, koji je išao ulicom, te je sve vrijeme pušio cigaretu, a prolaznici su ga odmah prepoznali.

Juče takođe dolazio u posjetu

Podsjetimo, Mane je i juče bio na klinici, a tada je djelovao nervoznije. On je zabrinuto izgledao, naočare sa lica nije skidao, pa je nosio slušalice u ušima i djelovao odsutno.

Mina je prebačena sa jednom na drugo odjeljenje, o čemu on takođe nije želio da govori za medije, već je prethodno samo prekodruštvenih mrežama obavijestio javnost da je Mina stabilno, kao i da je sve ovo posledica pritisaka sa kojima se pjevačica susretala ranije u životu.

Izvor: Blic/ Mondo

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Tagovi

Mane Ćuruvija Mina Kostić Laza Lazarević posjeta

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