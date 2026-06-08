Prva izjava Mininog vjerenika nakon izlaska iz "Laze": Kasper zabrinut, izustio samo ove riječi

Hospitalizacija pjevačice duboko je potresla i njene bliske ljude, ali i javnost, a Kasper je odmah došao iz Amerike.

Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper bio je u posjeti svojoj vjerenici Mini Kostić u bolnici "Laza Lazarević. Kasper je proveo u posjeti sat vremena, a onda se uputio iz bolnice u nepoznatom pravcu.

Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, pa je samo kratko rekao.

"Mina je odlično."

Ovo je inače njegova prva izjava o tome kako se Mina osjeća.

Devet dana u "Lazi Lazarević"

Mina je dovedena u ustanovu 31. maja uz pratnju policije zbog pokazanih znakova agresije, a zadržana je zbog teške anksioznosti. Prema navodima, planirano je da u bolnici provede 30 dana. Njen vjerenik se oglasio na društvenim mrežama, naglasivši da je pjevačica prebačena na drugo odjeljenje i da je sada u stabilnom stanju, koje je posledica teških životnih pritisaka i problema.

Izvor: Blic/ Mondo