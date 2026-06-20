Prošlo je mnogo godina otkako ga nema, ali Božinovska i dalje ističe da je Zoran Šijan bio njena najveća ljubav.

Izvor: MONDO, screenshot/Kurir televizija/printscreeen/instagram/legendepodzemlja

Ljubav između pjevačice Goca Božinovska i Zorana Šijana i danas se prepričava kao jedna od najvećih na estradi.

Još od prvog pogleda, kada su se sreli na ljetovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novi, 1989. godine, počeli su da ispisuju stranice svoje ljubavne priče. Iz te veze kasnije su dobili ćerku Zoranu i sina Mirka, iako se Goca i Šijan nikada nijesu vjenčali.

Vidi opis „Prihvatila bih 10 žena da ima pored sebe, samo da je živ“: Velika ispovijest Goce Božinovske o ljubavi sa Šijanom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/miresijan Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/Youtube/ Vasilije Kovacevic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink tv screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube / Grand News Br. slika: 7 7 / 7

Njihova dugogodišnja veza završila se prevarom, a Božinovska je jednom prilikom otvoreno govorila o detaljima njihovog odnosa.

Ljubav na prvi pogled

Zoran Šijan imao je svega 35 godina kada je 27. novembra 1999. godine stradao u Beogradu. Iako ga mnogi pamte kao jednog od vođa surčinskog klana, bio je poznat i kao nekadašnji evropski šampion u kik-boksu.

Iako je prošlo mnogo godina od njegove smrti, Božinovska i dalje ističe da je upravo on bio njena najveća ljubav. Zato ga često pominje u javnosti, a jednom je detaljno opisala i kako su se upoznali.

Nakon susreta na plaži otišli su na večeru, a po rastanku nijesu razmijenili kontakte. Jedino što je Šijan znao bilo je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu, a nakon drugog zajedničkog izlaska ju je zaprosio. Goca je pristala, ali njih dvoje nikada nijesu ozvaničili vezu brakom. Živjeli su u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, gdje Božinovska i danas stanuje.

Vidi opis „Prihvatila bih 10 žena da ima pored sebe, samo da je živ“: Velika ispovijest Goce Božinovske o ljubavi sa Šijanom Goca Božinovska Goca Božinovska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Glamur TV Happy Br. slika: 7 7 / 7

Prisjećajući se početka njihove veze, ispričala je:

„Ujutro u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: ‘Treba da me voziš’. Tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: ‘Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo’“, prisjetila se Goca.

Prevara sa Gocinom najboljom drugaricom

Njihova veza završila se nevjerstvom. Posljednje godine života Šijan je proveo sa Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje je ostavio pjevačicu. Iz te veze dobili su sina.

„Nije bilo lako. Bile smo drugarice. Život je tako nametnuo. To me je promijenilo. Tada je to bio najteži trenutak u mom životu. I pored svega, opet bih izabrala njega, srećna sam što sam imala u jednom periodu svog života takvog lijepog čovjeka i što sam sa takvim kvalitetnim čovjekom rodila djecu, to nikad ne bih promijenila. Sad, kad bi ustao iz groba, da sam mlada, opet bih isto izabrala. Jedino što bih promijenila u svom životu je da on bude živ. Prihvatila bih deset žena da ima pored sebe, da ih ja sve finansiram i izdržavam, samo da je živ“, rekla je Božinovska.