Muškarac ubio sestru mačetom nakon čega je izvršio samoubistvo u stanu na Novom Beogradu.

Izvor: Ilija Ilić

U stanu na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu pronađena su tijela brata i sestre, a kako saznaje "Blic" nezvanično, muškarac B.P. (48) je ubio sestru mačetom nakon čega je izvršio samoubistvo. Zločin se dogodio u stanu na šestom spratu zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića.

Muškarac je nakon ubistva rođene sestra presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak. Kako dalje saznaje pomenuti list, danima unazad se u zgradi osećao neprijatan miris.

"Stanari su osjetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor", kaže izvor pomenutog lista.

Policija, Hitna pomoć i forenzika su na licu mjesta. Uviđaj je u toku.

Pogledajte fotografije sa mesta gdje su pronađena tijela brata i sestre na Novom Beogradu