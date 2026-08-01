Muškarac ubio sestru mačetom nakon čega je izvršio samoubistvo u stanu na Novom Beogradu.
U stanu na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu pronađena su tijela brata i sestre, a kako saznaje "Blic" nezvanično, muškarac B.P. (48) je ubio sestru mačetom nakon čega je izvršio samoubistvo. Zločin se dogodio u stanu na šestom spratu zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića.
Muškarac je nakon ubistva rođene sestra presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak. Kako dalje saznaje pomenuti list, danima unazad se u zgradi osećao neprijatan miris.
"Stanari su osjetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor", kaže izvor pomenutog lista.
Policija, Hitna pomoć i forenzika su na licu mjesta. Uviđaj je u toku.
Pogledajte fotografije sa mesta gdje su pronađena tijela brata i sestre na Novom Beogradu
Muškarac ubio sestru, pa sebi prerezao vrat i ubadao se u stomak: Horor na Novom Beogradu, sve vrvi od policije