POSLE ŠIJANOVE SMRTI JE LJUBILA SLAVNOG PISCA! Optužen je za KRAĐU, a ovako je govorio o pjevačici - "FATALNA LJUBAV!"

Nakon smrti Zorana Šijana, pjevačica Goca Božinovska ljubila je francuskog književnika i filozofa.

Izvor: privatna arhiva

Goca Božinovska neko je ko o svom privatnom životu otvoreno govori za medije, te je većina njenih veza bilo ispraćeno i poznato javnosti.

Najpoznatija i najveća ljubav bio joj je Zoran Šijan za kojeg se udala i rodila mu dvoje djece, a pjevačica je njihovu ljubav nazivala i "bolesnom". Nikada nije krila da ga je ludo voljela, a i dvije decenije nakon njegove smrti rado ga se sjeća i o njemu priča. Ipak, Goca je nakon Zoranove pogibije voljela i francuskog knjiženvika i filozofa Danijela Šifera.

Paparaco fotografije Božinovske i Šifera objavljene su u magazinu "Svet" 1999. godine, to je bilo posle njene veze sa Zoranom Šijanom, a prije veze sa Nebojšom Tubićem Žapcem. Interesantno je to da je Šifer svojevremeno, nedugo nakon toga, optužen za krađu, pišu domaći mediji.

Ovako je govorio o ljubavi sa Gocom:

"Goca je moje ogledalo. Nama nisu potrebne riječi. Postoji intuicija, a to je ljubav. Imati takvu ljubav možda nije lako jer su tu porodica, društvo i obaveze. To je fatalna ljubav. Nisam čovjek koji može da živi normalno, ja sam amoralan, trebalo je da živim u prošlom vijeku jer bih bio spreman da za ženu odem na dvoboj", rekao je on dodao:

"Nama nikada nije dosadno. Šetamo, pričamo, a nije nam dosadno ni kada ne pričamo, jer onda radimo nešto drugo. Puno pričamo, a malo spavamo. Između nas postoji fizička i psihička strast", kaže stara ljubav Goce Božinovske.

Izvor: YouTube/ debeljaca1/printscreen

Pjevačica se takođe jednom prilikom dotakla ove teme:

"Veći je Srbin od mnogih Srba. Zagonetan je i čudan, a ja volim čudne i jake ličnosti. Osoba pored mene mora da se izdvaja od drugih, da bude specifična. Danijel je čovjek van mog svijeta. Specifičan je, čudna faca… Nažalost, ne govorim njegov jezik, a on priča srpski tako kako priča, jako oskudno“, rekla je ona.

Pogledajte i Gocine fotke sa pokojnim Zoranom Šijanom: